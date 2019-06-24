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5 фруктов, от которых вы поправитесь
Источник материала: СТВ
Какие пять самых калорийных фруктов и овощей, рассказали в программе
Марта Марудова, диетолог:
Это всеми любимые бананы, крахмалистые продукты, которые тоже имеют высокую калорийность 90 ккал за 100 г. Это виноград – 65 ккал за 100 г, персики, абрикосы уже чуть поменьше, но тоже они имеют в своем составе большое количество сахара и бесконтрольно кушать их нельзя.
Не стоит забывать о чемпионах в большом калораже – сухофрукты и цукаты. Вы получаете и сахар, в том числе. Понятно, что это лучше, чем обычный рафинированный сахар, потому что там есть витамины, клетчатка и польза, но калорийность там очень высокая.
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Какие пять самых калорийных фруктов и овощей, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения». Марта Марудова, диетолог:Самый жирный фрукт – это,...
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