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5 фруктов, от которых вы поправитесь

25.06.2019 13:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Какие пять самых калорийных фруктов и овощей, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Марта Марудова, диетолог:
Самый жирный фрукт – это, безусловно, авокадо. Это №1 сейчас, многими разрекламированный. Безусловно, он полезный, мы не умаляем его достоинств, но понимаем то, что есть его нужно крайне осторожно, в минимальных дозировках.

5 фруктов, от которых вы поправитесь

Это всеми любимые бананы, крахмалистые продукты, которые тоже имеют высокую калорийность 90 ккал за 100 г. Это виноград – 65 ккал за 100 г, персики, абрикосы уже чуть поменьше, но тоже они имеют в своем составе большое количество сахара и бесконтрольно кушать их нельзя.

5 фруктов, от которых вы поправитесь

Не стоит забывать о чемпионах в большом калораже – сухофрукты и цукаты. Вы получаете и сахар, в том числе. Понятно, что это лучше, чем обычный рафинированный сахар, потому что там есть витамины, клетчатка и польза, но калорийность там очень высокая.

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5 фруктов, от которых вы поправитесь

Люди в материале: Марта Марудова
 
 
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Какие пять самых калорийных фруктов и овощей, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения». Марта Марудова, диетолог:Самый жирный фрукт – это,...
 
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