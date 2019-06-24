Пилил ли зубы Конан Дойль? Пять самых известных мистификаций в науке

Источник материала: Аргументы и факты

Сейчас кость передана в хранилище палеонтологии Университета Айовы. Учёным предстоит определить, действительно ли это останки вымершего животного и не могут ли они быть научной мистификацией. Ведь такое бывало не раз. "АиФ" отобрал пятёрку самых известных подделок.

Пилтдаунский человек

Пожалуй, главный фейк в истории палеоантроплогии родом из Великобритании. В 1912 году заголовки английских газет гремели сенсацией: найдены останки ранее неизвестного древнего человека, то самое «недостающее звено» эволюции! Они были обнаружены археологом-любителем Чарльзом Доусоном в гравийном карьере в Пилтдауне.





Копия черепа «пилтдаунского человека». Фото: Commons.wikimedia.org / Anrie

Это были человекоподобный череп, фрагменты зубов и костей первобытных животных, а также орудия каменного века. Некоторые исследователи указывали на ряд противоречий в находке, но большинство учёных «открытие» поддержало. Дело в том, что антропологи всего мира стремились найти переходную форму между приматами и человеком (пресловутое «недостающее звено») и британцев грела мысль о том, что это произошло на их земле. Строение челюсти «пилтдаунского человека» было более свойственно обезьянам, остальная часть черепа походила на человеческую. Чарльз Доусон предполагал, что возраст находки — около 500 тысяч лет.

Разоблачение: Критические замечания звучали с самого начала. В 1923 году немец Франц Вейденрейх, проанализировав останки, сообщил, что это череп современного человека, а челюсть принадлежит орангутану, причём зубы подпилены.

Дальнейший осмотр привёл учёных к выводу, что лицевая часть черепа значительно моложе, чем предполагалось: ей всего 50 тысяч лет. А нижняя челюсть действительно обезьянья, причём этот примат жил всего-то 20 лет назад. Кости были специально обработаны химикатами, чтобы придать им более древний вид.

В 1953 году «пилтдаунский человек» был признан фальшивкой официально. Об этом объявил Лондонский музей естествознания. Правда, до сих пор точно не установлено, кто именно придумал и создал эту подделку, державшую учёных в заблуждении аж четыре десятилетия! Под подозрением не только автор находки Чарльз Доусон, но и пара сотрудников Британского музея, и даже знаменитый писатель Артур Конан Дойль, который жил недалеко от места раскопок и был знаком с Доусоном.

Окаменелости Берингера

Иоганн Берингер был профессором медицины в Вюрцбургском университете и проявлял интерес к поискам окаменелостей в окрестностях родного города. В 1725 году студенты принесли ему камни с изображениями насекомых, ящериц и прочих ископаемых организмов и растений. На других камнях были видны буквы древних языков, а на некоторых — целые сюжеты (например, пчела летит к цветку). Впоследствии профессор сам находил такие же камни на горе, куда часто отправлялся гулять.





Несколько камней Берингера в музее Тейлора. Фото: Commons.wikimedia.org / MWAK

Берингер отнёсся к находкам очень серьёзно. Он был убеждён, что эти камни созданы человеком во времена Великого потопа и являются доказательством проявления силы Божией. Вскоре он издал научный труд, посвящённый находкам.

Разоблачение: Как только книга была опубликована, ученики принесли профессору последний камень. На нём было написано его имя. Выяснилось, что все эти подделки были изготовлены и подброшены двумя коллегами Берингера: математиком Игнацем Родериком и историком Иоганном Георгом фон Экхардтом. Так они решили отомстить ему за высокомерие и надменность. Причём сначала мистификаторы делали вид, что поддерживают мнение Берингера о «божественности» камней. Потом пытались разубедить, но тот им не верил.

В итоге дошло до того, что подделку пришлось разоблачать в суде. Репутация была подмочена у всех троих. Легенда гласит, что Иоганн Берингер до конца дней своих пытался скупить все эти камни, разошедшиеся по миру, чтобы избавить себя от позора. Сделать это он не смог и разорился.

Между прочим, некоторые окаменелости Берингера (под таким названием мистификация вошла в историю) до сих пор выставлены в музеях. После смерти профессора вышло второе издание его книги, а в ХХ веке она была переведена на английский язык.





Фиджийская русалка. Американский музей Барнума, 2005 год. Фото: Commons.wikimedia.org / James Spurrier

Фиджийская русалка

В середине ХIХ века простолюдины из Европы и США ещё верили в существование русалок, поэтому лекции некоего англичанина, который называл себя доктором Гриффином, пользовались большим успехом. Гриффин рассказывал о том, что раз у многих наземных животных есть морские аналоги (например, морские львы), то логично предположить, что такой же имеется у человека. Более того, он утверждал, что наука в этом не сомневается.

В 1842 году доктор Гриффин презентовал нью-йоркской прессе мумию «русалки», которая якобы была поймана у берегов Фиджи. И пресса, и публика ему охотно поверили, и неведома зверушка отправилась в турне по США в рамках передвижной выставки.

Разоблачение: Как такового разоблачения не было, потому что серьёзные учёные и не сомневались, что Фиджийская русалка — подделка. Эту мумию приобрёл у менее именитого коллеги известный американский шоумен и антрепренёр, владелец цирка Финеас Барнум. В действительности «русалка» представляла собой голову и туловище детёныша обезьяны, к которым пришили рыбий хвост. Для маскировки конструкция была покрыта папье-маше.

А «доктор Гриффин» оказался Леви Лайманом, приятелем и соратником Барнума. Вместе они неплохо заработали на этой истории, ведь народ ломился на представления так же, как сейчас ломятся в Диснейленд. Ажиотажу способствовал и сам Финеас Барнум, мастер мистификаций и надувательства. Он рассылал в газеты письма от имени простых горожан, в которых описывал грандиозный фурор, произведённый приехавшим цирком и показом мумии «русалки».

Гигант из Кардиффа

Финеас Барнум оказался причастен к ещё одному псевдонаучному «открытию». Правда, он не был его автором.

16 октября 1869 года группа рабочих, рывших колодец на ферме в Кардиффе (штат Нью-Йорк, США), наткнулась на окаменелые останки человека трёхметрового роста. Владелец земли привлёк внимание прессы, объявил, что находка датируется временами Ветхого Завета, и стал взимать плату с желающих посмотреть на неё.

Археологи пытались объяснить общественности, что эти останки никак не могут быть настоящими, но газетчики подняли такую шумиху, что голоса учёных потонули в ней. К тому же активизировались христианские проповедники, которые стали защищать подлинность находки.



Извлечение из земли Кардиффского гиганта в октябре 1869 года. Фото: Commons.wikimedia.org

Разоблачение: Джордж Халл был торговцем табаком в Нью-Йорке. Однажды он услышал от евангельских проповедников истории о том, что некогда Землю населяли гиганты. Он заказал себе доставку блока из гипсового рудника в Айове, затем нанял каменотёса, и тот высек статую трёхметрового человека.

В ноябре 1868 года скульптура была доставлена на ферму его двоюродного брата в Кардифф и закопана в определённом месте. Через год брат нанял работников, чтобы они вырыли колодец там, где был зарыт гигант. Когда те нашли статую, оставалось позвать прессу, раздуть шумиху и начать собирать деньги с желающих взглянуть на «сенсацию».

В дальнейшем Джордж Халл продал своего «гиганта» за 23 тысячи долларов другим дельцам. Упомянутому выше Финеасу Барнуму он в сделке отказал. Тогда Барнум нанял скульптора, который сделал копию гиганта из Кардиффа. И заявил, что именно его «гигант» настоящий. Возмущённый Халл обратился в суд, который, рассмотрев дело, признал, что… оба изваяния являются обычными гипсовыми скульптурами.

Археораптор

В девяностые в Китае нашли окаменелости динозавра, имеющего оперение. Находка была заявлена как недостающее звено эволюции между хищными динозаврами и птицами.

Журнал National Geographic в октябре 1999 года провёл пресс-конференцию по этой теме, а через месяц посвятил сенсационной окаменелости статью. В ней было сказано, что это и есть «недостающее звено между земными динозаврами и птицами, которые могли фактически летать». В той же статье прозвучало слово «археораптор» (Archaeoraptor liaoningensis): автор предполагал, что позже оно станет официальным названием ископаемого существа.





Окаменелые остатки «археораптора». Фото: Commons.wikimedia.org / BleachedRice

Разоблачение: Вскоре учёные обнаружили, что находка была фальшивкой. Окаменелость (как и пресловутый «пилтдаунский человек») оказалась склеена из нескольких частей, которые принадлежали двум существам: маленькому крылатому динозавру и древней птице.

Считается, что этот фейк соорудил некий китайский охотник за окаменелостями. Он намеревался сбыть находку не учёным, а коллекционерам. Но подделка попала в поле зрения археологов, а затем и прессы.