В Новополоцке открылся новый автоцентр Volkswagen в формате city store

Источник материала: Tut.by

В Новополоцке открылся новый шоу-рум Volkswagen, который будет работать в уже известном формате city store. Отличительная особенность такой площадки — отсутствие сервисной зоны.





Напомним, что аналогичный формат по продажам автомобилей Volkswagen был представлен Минске автосалон, который отличается от привычных">минувшей весной в Минске. Автоцентр «Империя-Авто» (ул. Молодежная, 137) стал первой площадкой для покупки Volkswagen в Новополоцке и второй в Витебской области.





В салоне выставлены популярные модели Volkswagen в самых востребованных комплектациях. Например, сейчас тут можно увидеть седан Polo в исполнениях Trendline и Connect, а также кроссовер Tiguan Connect Plus. Также имеется парк машин для тест-драйва.





С покупателем работает персональный менеджер, который проконсультирует по моделям, ценам, дополнительному оборудованию, а также разъяснит первичную информацию о гарантии и обслуживании на официальном сервисе. Как и в классическом автосалоне, клиенты могут воспользоваться услугами финансового сервиса или сдать свой автомобиль в зачет по системе trade-in.