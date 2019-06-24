Соблюдение требований охраны труда и законодательства о труде при организации деятельности студенческих отрядов

Источник материала: Клiч Радзiмы

Студенческие отряды создаются с целью общественного воспитания, формирования гражданственности, патриотизма у молодежи, приобретения молодыми людьми навыков профессиональной трудовой и управленческой деятельности, содействия личностному развитию, а также процессам трудовой и социальной адаптации молодежи.

Для соблюдения трудовых прав участников студенческих отрядов, а также предупреждения несчастных случаев с ними при выполнении работ должны быть созданы здоровые и безопасные условия труда.

Основными нормативными правовыми актами, регулирующими трудовую деятельность студенческих отрядов, являются Трудовой кодекс Республики Беларусь, Закон Республики Беларусь «Об охране труда», а также Указ Президента Республики Беларусь «Об организации деятельности студенческих отрядов на территории Республики Беларусь» от 16 апреля 2012 г. № 181 (далее – Указ).

Соблюдать вышеуказанные нормативные правовые акты обязаны как организации, на объектах которых студенческие отряды будут осуществлять свою деятельность, так и учреждения образования, общественное объединение «Белорусский республиканский союз молодежи» и его организационные структуры, (далее – ОО «БРСМ»), другие молодежные общественные объединения (далее – направляющие организации).

В 2018 году со стороны нанимателей, у которых были задействованы студенческие отряды, принимались определенные меры для организации безопасного труда молодежи, привлеченной в их состав.

Вместе с тем в организациях республики были отмечены случаи не обеспечения отдельными нанимателями соблюдения требований законодательства об охране труда при привлечении молодежи к выполнению работ, повлекшие несчастные случаи на производстве, приведшие к тяжелым производственным травмам.

Так, 12 июня 2018 г. при выполнении работы на линии вибропрессовой установки по производству мелкоштучных бетонных изделий тяжелую открытую проникающую черепно-мозговую травму получил шестнадцатилетний работник ЧПУП «Бетолюкс» Ивацевичского района Брестской области. В этот день на линии вибропрессовой установки потерпевший устанавливал проставки на формовочные поддоны. Ввиду отсутствия ограждений движущихся частей и механизмов вибропрессовой установки потерпевший беспрепятственно проник в зону работы каретки штабелера и попал под ее воздействие, в результате чего был травмирован.

В ходе проведения специального расследования было установлено, что директор ЧПУП «Бетолюкс» допустил потерпевшего к выполнению работ без обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний по вопросам охраны труда.

31 июля 2018 г. при выполнении работы по распиловке реек тяжелую производственную травму получил шестнадцатилетний работник ЧУПП «Электроспецсталь» Могилевского района в результате соприкосновения его руки с вращающимся диском пилы торцовочного станка.

Причиной несчастного случая явилась неудовлетворительная организация производства работ по обработке пиломатериала, выразившаяся в эксплуатации торцовочного станка без защитного ограждения режущего инструмента, а также в допуске потерпевшего к выполнению работ по профессии станочник деревообрабатывающих станков без соответствующей квалификации, обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний по вопросам охраны труда.

Лицом, допустившим нарушения актов законодательства о труде и об охране труда, определен директор ЧУПП «Электроспецсталь».

При выполнении работы по расцепке тракторного прицепа без поручения непосредственного руководителя 8 августа 2018 г. в результате падения дышла прицепа тяжелую производственную травму получил слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования (17 лет) ОАО «Жорновка АГРО» Осиповичского района Могилевской области.

Специальным расследованием установлено, что тракторист-машинист ОАО «Жорновка АГРО» допустил к выполнению работы по расцепке прицепного устройства потерпевшего без установки специальной подставки, фиксирующей дышло в поднятом состоянии.

Проведенные в 2018 году обследования объектов, на которых был организован труд молодых граждан, позволили установить и устранить нарушения требований безопасности, создававших реальную угрозу их травмирования на производстве.

Справочно: на зерносушильных комплексах в ОАО «Буевщина» Шарковщинского района и ОАО «Торгуны» Докшицкого района Витебской области при выполнении работ участниками ученических отрядов были выявлены нарушения требований безопасности в части отсутствия ограждения приямка норий, а также защитных ограждений ременных приводов.

Также имели место случаи, когда участники студенческих отрядов не имели требуемой профессиональной подготовки для выполнения отдельных видов работ, к которым они привлекались. В нарушение требований Инструкции о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28 ноября 2008 г. № 175, члены студенческих отрядов допускались к работе без прохождения необходимого обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний по вопросам охраны труда.

Справочно: не имели профессиональной подготовки по профессии, не прошли стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда, первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте некоторые участники студенческого отряда, выполнявшие работу в ПУП «Мебельная фабрика «Пинскдрев-Андриана» Брестской области. Допускались к работе учащиеся без проведения им вводного и первичного инструктажа по охране труда в РУП «Белтелеком» г. Бреста, ГУО «Областной аграрно-производственный профессиональный лицей» г. Дрогичина, ОАО «Новоселковский» Кобринского района Брестской области. Не проводился первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте в КСУП «Совхоз «Заря» Лоевского района, КСУП «Оревичи» Хойникского района Гомельской области.

Согласно требованиям пункта 1.8 Указа между направляющей организацией и принимающей организацией должен заключаться договор, определяющий условия деятельности студенческого отряда с учетом требований законодательства о труде, в том числе законодательства об охране труда, а также обязательства принимающей организации по обеспечению условий размещения, питания, оплаты труда участников студенческого отряда.

Вместе с тем с отдельными участниками студенческих отрядов заключались гражданско-правовые договоры, не на всех заводились трудовые книжки.

Справочно: на основании договоров подряда выполнялись работы в РУП «Белтелеком» г. Бреста, филиале «Камертон» ОАО «Интеграл» г. Пинска. Не заводились трудовые книжки в КСУП «Экспериментальная база «Стреличево», КСУП «Оревичи» Хойникского района, КСУП «Совхоз «Заря» Лоевского района Гомельской области, ГУО «Оздоровительный лагерь «Салют» г. Бреста». В заключенном договоре между ОАО «Кузлитмаш» Брестской области и направляющей организацией не были определены обязательства принимающей организации по обеспечению условий питания участников студенческого отряда.

Пунктом 1.4 Указа определено, что зачисление студентов и учащихся учреждений профессионально-технического, среднего специального, общего среднего образования в студенческий отряд должно проводиться при условии отсутствия медицинских противопоказаний к выполнению осуществляемых видов деятельности (работ), подтвержденных медицинской справкой о состоянии здоровья.

Однако на практике было установлено, что некоторыми нанимателями в нарушение Инструкции о порядке проведения обязательных медицинских осмотров работающих, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 апреля 2010 г. № 47, осуществлялся допуск студентов и учащихся учреждений образования к выполнению работ без прохождения ими медицинского осмотра.

Справочно: в ГУП «Мядельское ПМС» Минской области осуществлялся допуск членов студенческих отрядов без

прохождения обязательного медицинского осмотра. При посещении КУМПП «Микашевичское ЖКХ» Брестской области не были представлены документы, подтверждающие прохождение медицинского осмотра на одного из участников студенческого отряда.

При обследовании рабочих мест, где применялся труд учащихся, были установлены факты нарушения требований Инструкции о порядке обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 декабря 2008 г. № 209, в части необеспечения членов студенческих отрядов средствами индивидуальной защиты.

Справочно: факты необеспечения членов студенческих отрядов средствами индивидуальной защиты были установлены в ОАО «Солигорский ДСК» Солигорского района, ОАО «Борисовский косервный завод» Борисовского района Минской области, ОАО «Горынский агрокомбинат» Брестской области, ОАО «Дрибинрайагропромтехснаб» Дрибинского района, ОАО «Хотимский технокомплекс» Шкловского района, ГУК ДСП «Славгородская ПМК № 274» Славгородского района Могилевской области, филиале «СМП № 761 на станции Могилев» ОАО «Дорстроймонтажтрест» г. Могилева. Не в полном объеме средствами индивидуальной защиты были обеспечены участники студенческих отрядов в ОАО «Дрожжевой комбинат» г. Минска, УП «Зеленстрой Центрального района г. Минска», ДСУ № 18 ОАО «ДСТ № 6» г. Гродно.

Кроме того, имели место случаи допуска несовершеннолетних участников студенческих отрядов к работам, на которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет.

Справочно: в КУМПП «Микашевичское ЖКХ» Брестской области несовершеннолетние участники студенческого отряда привлекались к работе по окраске скамеек масляными красками.

Приведенные примеры свидетельствуют о ненадлежащем исполнении отдельными должностными лицами принимающих и направляющих организаций своих обязанностей, предусмотренных законодательством, при регулировании труда молодежи в студенческих отрядах.

Учитывая изложенное, в целях соблюдения трудовых прав участников студенческих отрядов, а также предупреждения несчастных случаев при выполнении ими работ предлагается:

Руководителям организаций, направляющих студенческие отряды осуществлять:

зачисление в студенческий отряд студентов и учащихся учреждений образования при условии отсутствия медицинских противопоказаний к выполнению осуществляемых отрядом видов деятельности (работ), подтвержденных медицинской справкой о состоянии здоровья;

проведение обучения по вопросам трудового законодательства и охраны труда с обучающимися учреждений образования вне учебных занятий (студенческие отряды, лагеря труда и отдыха, иные трудовые объединения, сельскохозяйственные, строительные и другие работы) в учреждениях образования.

Руководителям организаций, принимающих студенческие отряды:

2.1. обеспечить:

заключение трудового договора с каждым участником студенческого отряда при приеме его на работу;

соответствие рабочих мест требованиям нормативных правовых актов по охране труда, на которых будут выполнять работы участники студенческих отрядов;

проведение участникам студенческих отрядов обучения, инструктажа, стажировки и проверки знаний по вопросам охраны труда;

выдачу участникам студенческих отрядов требуемой по нормам специальной одежды и обуви, других средств индивидуальной защиты;

выполнение требований, определенных постановлениями Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 15 октября 2010 г. № 144 «Об установлении перечня легких видов работ, которые могут выполнять лица в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет» и Министерства здравоохранения от 13 октября 2010 г. № 134 «Об установлении предельных норм подъема и перемещения несовершеннолетними тяжестей вручную»;

2.2. не допускать несовершеннолетних учащихся к выполнению работ, установленных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 27 июня 2013 г. № 67 «Об установлении списка работ, на которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет».