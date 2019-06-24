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Путин принял приглашение посетить Евроигры
25.06.2019 14:35 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
По итогам телефонного разговора Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным стало известно, что российский лидер принял приглашение посетить закрытие Евроигр в Минске.
Как сообщила пресс-служба белорусского президента, состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным.
Президенты кратко обсудили двустороннюю повестку дня. Александр Лукашенко пригласил своего коллегу принять участие в церемонии закрытия II Европейских игр. Владимир Путин приглашение принял.
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По итогам телефонного разговора Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным стало известно, что российский лидер принял приглашение посетить...
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