В Беларуси резко снизилось число передозировок наркотиками

Источник материала: Ежедневник





В Беларуси за последние годы резко снизилось число передозировок наркотиками, в том число со смертельным исходом.

Прогресс за последние четыре года отметил на пресс-конференции начальник главного управления по наркоконтролю и борьбе с торговлей людьми МВД Геннадий Казакевич. По его словам, в оценке своей работы ведомство ушло от чисто криминологических показателей, пишет reform.by .

«Количество передозировок уменьшилось в четыре раза, а среди совершеннолетних в 22 раза. Мы констатируем уменьшение ежегодно на 9-10% количество выявляемых наркопреступлений», — сказал он.

По его словам, количество передозировок на 100 тыс. населения со смертельным исходом — 0,3. В Эстонии 10,3, а в США — 16,1. В Беларуси же передозировок со смертельным исходом не было с 2015 года.

Геннадий Казакевич отметил, что в этом году уже было выявлено 2 200 преступлений. Правоохранители активно выявляют сбытовые цепочки и группы. Число уголовных дел по сбыту наркотиков и психотропов в составе группы и организованной преступной группы выросло в 1,4 и 1,7 раза соответственно.

«В этом году изъято уже 270 кг наркотиков и 229,5 кг психотропов. Было перекрыто 15 каналов поставок наркотиков и психотропов. Наша страна рассматривается не только как рынок сбыта, но и как страна транзита и производства», — сказал представитель МВД.

Геннадий Казакевич заявил, что МВД создает версию ресурса pomogut.by, ориентированную на детей. По его словам, на детской версии будет предусмотрена конкретная анонимная помощь по конкретным ситуациям. Планируется интегрировать ресурс в образовательную систему.

Наркотики остаются серьезной проблемой в мире. По данным ВОЗ, озвученным координатором программ по инфекционным заболеваниям представительства ВОЗ в Беларуси Вячеславом Граньковым, в 2016 году около 275 млн человек, примерно 5,6% населения мира, в возрасте от 15 до 65 лет хотя бы однократно употребляли наркотическе препараты. В 2015 году потребление наркотиков стало причиной примерно 450 тыс. смертей. Более 62% из них было связано с наркопотребление косвенно: это случаи смерти от СПИДа, гепатита С, других болезней, связанных с потреблением наркотиков.