Федор Повный: Публичность иногда просто мешает

Как сообщал «Белорусский партизан», по случаю недавнего юбилея настоятеля храма Всех Святых, в сети появилась благодарность отцу Федору от друзей и группы единомышленников, инициатором которой выступила учредитель ООО «ПараБокс» Флора Поломанная.





Один из подписантов поздравительной открытки в адрес отца Федора рассказал «Белорусскому партизану», что накануне группа представителей IT-компаний инициировала еще одно письмо в поддержку Федора Повного – как ответ на какие-то претензии недоброжелателей. Учредитель ООО «ПараБокс» утверждает, что это не так.





У нас не было цели добавить ложку дегтя в бочку с медом, поэтому, услышав претензию, мы решили разобраться, о каком письме все-таки шла речь.





Один из подписантов поздравительной открытки действительно сказал «Белорусскому партизану», что письмо в поддержку Федора Повного было якобы ответом на какие-то претензии со стороны недоброжелателей: «Я уважительно к нему отношусь, поэтому и подписал без раздумий. Тем более что в интернете сам встречал не очень приятные комментарии в его адрес».





Несколько других подписантов сказали, что основной целью было именно поздравление с днем рождения и благодарность отцу Федору, которую они уже давно желали выразить: «Письмо редактировались с учетом многих пожеланий, поэтому, возможно, кто-то просто что-то не так понял, вот и возникли кривотолки».





Часто ли отцу Федору Повному приходится сталкиваться с негативом в свой адрес? И как он реагирует на публичные письма благодарности в свой адрес?





«Философски», - отвечает он.









- Я первый раз слышу о том, что кто-то пишет письма в мою поддержку, не читал до вашего звонка и письмо-благодарность, о котором шла речь, - ответил «Белорусскому партизану» настоятель храма Всех Святых. - Я не идеален. Но если кому-то что-то не нравится – всегда ведь можно прийти и спросить. И не просто покритиковать, но и предложить альтернативу. Я даже могу поблагодарить, если вопрос касается какой-то конкретной нашей деятельности. Мы открыты для диалога и обсуждаем практически любые вопросы.





А вообще я ко всем негативным комментариям уже давно отношусь философски. И почти никогда их не читаю.

Негатив, связанный с обсуждением той или иной статьи, часто вообще не достоин никакого внимания, потому что порядочные люди себе никогда не позволят так говорить. А когда они безликие, тогда способны на все, что угодно. И я не уверен, кстати, что комментаторы самостоятельны в своих действиях.





Я получил и в день рождения, и в день ангела много sms-ок с поздравлениями: в первый день более 700, а во второй – более 500. Но мне сегодня не нужна ни поддержка, ни публичность. Наоборот, я от этого бегу, как только могу. А оно меня все время догоняет…





Публичность иногда просто мешает. Даже передача, которая у меня идет по воскресным дням – это исключительно послушание. Владыка благословил, и я это делаю. Говорят, передача имеет какой-то рейтинг, вызывает интерес. Моя цель – это не пиар.





Кстати, в следующий воскресный день, если у вас будет минутка, посмотрите, я очень серьезно отвечаю на вопрос, почему первое лицо государства 9 мая на площади Победы называл храм-памятник Всех Святых главным. С моей стороны даже никаких намеков на это не было! Но мысль прозвучала, и я задумался, почему так сказано… Впервые я, может быть, посмотрел комментарии к этой новости в публичном пространстве. И я сделал «Воскресную проповедь», посвященную этой теме…



