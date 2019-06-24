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Российский рубль подскочил до двухмесячного максимума

25.06.2019 14:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Валютная корзина по итогам торгов вторника 25 июня подорожала сразу на 0,23% за счёт существенного укрепления российского рубля. Курсы доллара и евро практически не поменялись.

Курс доллара сдал назад всего на 0,0001 BYN до 2,0351 BYN/USD. Это минимальный уровень за последние 321 день (без малого 11 месяцев).

С начала июня курс доллар обвалился на 0,0638 BYN, а с начала года уже на 0,1247 BYN(−5,77%). Больше половины падения пришлось на текущий месяц.

Курс евро упал лишь на 0,0002 рубля до 2,3167 BYN/EUR. Напомним, что в минувшую пятницу евро обвалился до минимума за 340 дней.

Курс российского рубля подскочил сразу на 0,0160 рубля до 3,2525 BYN/100 RUB. Рубль РФ дорожает непрерывно уже девятый(!) раз подряд. За это время его курс рванул вверх на 0,0503 рубля и оказался на максимуме за 56 дней.


Россия

Центробанк РФ уже пятый раз подряд опустил официальный курс доллара расчётами на завтра. Доллар подешевел на 39 копеек до 62,5929 RUB/USD — минимума почти за 11 месяцев (с 2 августа 2018 года).

Евро подорожал на 37 копеек до 71,2323 RUB/EUR.

 
 
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Валютная корзина по итогам торгов вторника 25 июня подорожала сразу на 0,23% за счёт существенного укрепления российского рубля. Курсы доллара и евро практически не...
 
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