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Путин приедет в Минск на закрытие Европейских игр

25.06.2019 14:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Путин принял приглашение Лукашенко на закрытие Европейских игр.

Александр Лукашенко сегодня позвонил Владимиру Путину. Как сообщает пресс-служба президента Беларуси, он пригласил президента России приехать в Минск на церемонию закрытия Вторых Европейских игр, которая состоится на следующей неделе. На закрытии ожидается присутствие президента Таджикистана Эмомали Рахмона.
 
Также президенты кратко обсудили двухстороннюю повестку дня.

В минувшую пятницу в Минске находился премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он обсуждал с премьер-министром нашей страны Сергеем Румасом углубление интеграции. По словам Медведева, подходы согласованы, остались на рассмотрение президентов политико-юридические вопросы.

Тогда же российский премьер встретился с президентом Беларуси. Александр Лукашенко заявил, что ждет Владимира Путина на закрытии игр, в том числе для обсуждения интеграционных вопросов. В дальнейшем беларусский президент рассчитывает встретиться с российским в июле на очередном Форуме регионов двух стран, который пройдет в Санкт-Петербурге. Александр Лукашенко заявлял, что поедет вместе с Владимиром Путиным на Валаам.

По итогам встречи премьеров было заявлено, что Беларусь и Россия могут согласовать дорожную карту реализации Союзного договора до ноября.


 
Теги: Минск
 
 
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Путин принял приглашение Лукашенко на закрытие Европейских игр.
 
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