Путин приедет в Минск на закрытие Европейских игр

пресс-служба президента Беларуси, он пригласил президента России приехать в Александр Лукашенко сегодня позвонил Владимиру Путину. Как сообщаетпрезидента Беларуси, он пригласил президента России приехать в Минск на церемонию закрытия Вторых Европейских игр, которая состоится на следующей неделе. На закрытии ожидается присутствие президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Также президенты кратко обсудили двухстороннюю повестку дня.





В минувшую пятницу в Минске находился премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он обсуждал с премьер-министром нашей страны Сергеем Румасом углубление интеграции. По словам Медведева, подходы согласованы, остались на рассмотрение президентов политико-юридические вопросы.





Тогда же российский премьер встретился с президентом Беларуси. Александр Лукашенко заявил, что ждет Владимира Путина на закрытии игр, в том числе для обсуждения интеграционных вопросов. В дальнейшем беларусский президент рассчитывает встретиться с российским в июле на очередном Форуме регионов двух стран, который пройдет в Санкт-Петербурге. Александр Лукашенко заявлял, что поедет вместе с Владимиром Путиным на Валаам.





По итогам встречи премьеров было заявлено, что Беларусь и Россия могут согласовать дорожную карту реализации Союзного договора до ноября.



