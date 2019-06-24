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Путин приедет в Минск на закрытие Европейских игр
Источник материала: Партизан
Путин принял приглашение Лукашенко на закрытие Европейских игр.
Александр Лукашенко сегодня позвонил Владимиру Путину. Как сообщает
Также президенты кратко обсудили двухстороннюю повестку дня.
В минувшую пятницу в Минске находился премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он обсуждал с премьер-министром нашей страны Сергеем Румасом углубление интеграции. По словам Медведева, подходы согласованы, остались на рассмотрение президентов политико-юридические вопросы.
Тогда же российский премьер встретился с президентом Беларуси. Александр Лукашенко заявил, что ждет Владимира Путина на закрытии игр, в том числе для обсуждения интеграционных вопросов. В дальнейшем беларусский президент рассчитывает встретиться с российским в июле на очередном Форуме регионов двух стран, который пройдет в Санкт-Петербурге. Александр Лукашенко заявлял, что поедет вместе с Владимиром Путиным на Валаам.
По итогам встречи премьеров было заявлено, что Беларусь и Россия могут согласовать дорожную карту реализации Союзного договора до ноября.
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Путин принял приглашение Лукашенко на закрытие Европейских игр.
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