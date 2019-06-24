ВОЗ: Наркозависимые опасаются обращаться к врачам, чтобы не попасть в поле зрения МВД

По мировой статистике, в 2016 году 275 миллионов человек в возрасте от 15 до 64 лет хотя бы один раз употребляли наркотическое средство. Проблема наркомании актуальна и для Беларуси. По неофициальным данным, в нашей стране 88 тысяч наркозависимых.





— Человек должен быть на 100% уверен, что, обращаясь за помощью к медикам, услуги будут оказаны конфиденциально. Нас беспокоит постановление Совета министров, которое обязывает высылать информацию органам внутренних дел о людях, состоящих на учете, — заявил сегодня во время пресс-конференции координатор программ ВОЗ Вячеслав Граньков.





Он также отметил: людей отпугивает этот факт, и это подтверждают цифры. С 2012 года по 2017-й количество обращений за анонимной помощью сократилось в пять раз. Реальное количество наркопотребителей больше, чем состоит на учете.





— На одного наркозависимого приходится пять человек, которые не обращаются к врачам. У людей есть боязнь попасть в поле зрения МВД, на учет, быть арестованными, — добавляет Вячеслав Граньков.





Представитель МВД говорит: «Уровень наркоугрозы в стране сохраняется». Но работа правоохранительных органов принесла ощутимые результаты.









— В Беларуси на 100 тысяч человек приходится 0,03 случая смерти от передозировки, а в США — 16,1. Цифры говорят сами за себя, — привел статистику начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Геннадий Казакевич.





Министерство внутренних дел предложило — амнистия в этом году должна коснуться осужденных по ч. 2 и ч. 3 ст. 328 УК «Незаконный оборот наркотических средств». Несовершеннолетним предлагают уменьшить наказание на два года, совершеннолетним — на один.





ВОЗ беспокоит и другое — криминализация населения, ведь границы между хранением для личных целей и сбытом размыты. Координатор программ привел пример, как к этой проблеме подошли в Португалии. Если у человека находят наркотическое вещество, которое по весу равняется десятидневному запасу для потребления, то в этом случае его привлекают к административной ответственности и отправляют на лечение.





— Этот индивидуальный подход помог добиться ощутимых результатов, — говорит Вячеслав Граньков.