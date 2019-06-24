Сколько болельщиков Европейских игр и из каких стран впустили в Беларусь брестские пограничники

«БГ» в Брестской погрангруппе. С 10 июня через госграницу на участке ответственности Брестской погрангруппы, по состоянию на 14.00 24 июня, на Европейские игры приехали 937 человек. 901 из них – болельщики, 36 – аккредитованные участники (спортсмены и их сопровождение), сообщилив Брестской погрангруппе.





Больше всего из прибывших иностранцев – граждан Польши. Их в Беларусь на Европейские игры приехали 647 человек.





Также много гостей прибыло из Чехии и Германии.





Кроме того, были и жители весьма отдаленных от Беларуси стран. Так, через участок ответственности Брестской погрангруппы, проехали два австралийца и по одному гражданину Перу, Японии, Мексики и Кувейта.