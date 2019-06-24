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Сколько болельщиков Европейских игр и из каких стран впустили в Беларусь брестские пограничники
Источник материала: Партизан
Больше всего было граждан Польши, Чехии и Германии.
С 10 июня через госграницу на участке ответственности Брестской погрангруппы, по состоянию на 14.00 24 июня, на Европейские игры приехали 937 человек. 901 из них – болельщики, 36 – аккредитованные участники (спортсмены и их сопровождение), сообщили
Больше всего из прибывших иностранцев – граждан Польши. Их в Беларусь на Европейские игры приехали 647 человек.
Также много гостей прибыло из Чехии и Германии.
Кроме того, были и жители весьма отдаленных от Беларуси стран. Так, через участок ответственности Брестской погрангруппы, проехали два австралийца и по одному гражданину Перу, Японии, Мексики и Кувейта.
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Больше всего было граждан Польши, Чехии и Германии.
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