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Сколько болельщиков Европейских игр и из каких стран впустили в Беларусь брестские пограничники

25.06.2019 14:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Больше всего было граждан Польши, Чехии и Германии.

С 10 июня через госграницу на участке ответственности Брестской погрангруппы, по состоянию на 14.00 24 июня, на Европейские игры приехали 937 человек. 901 из них – болельщики, 36 – аккредитованные участники (спортсмены и их сопровождение), сообщили «БГ» в Брестской погрангруппе.

Больше всего из прибывших иностранцев – граждан Польши. Их в Беларусь на Европейские игры приехали 647 человек.

Также много гостей прибыло из Чехии и Германии.

Кроме того, были и жители весьма отдаленных от Беларуси стран. Так, через участок ответственности Брестской погрангруппы, проехали два австралийца и по одному гражданину Перу, Японии, Мексики и Кувейта.

 
 
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