МВД попросило Мининформ закрыть доступ к 266 сайтам за наркопропаганду

"Еврорадио" . Об этом сообщили представители МВД на пресс-конференции в Минске 25 июня, передает





Основанием для такого обращения со стороны МВД стали сообщения или материалы, направленные на незаконный оборот наркотиков.





МВД также подчеркивает, что вырос объем конфискованных наркотиков. С начала года по заведенным уголовным делам было конфисковано 270,5 кг наркотиков, психотропных веществ — 229 кг.