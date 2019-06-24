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МВД попросило Мининформ закрыть доступ к 266 сайтам за наркопропаганду
Источник материала: Партизан
Министерство внутренних дел обратилось в Мининформации с просьбой закрыть доступ к 266 сайтам и одному ролику на Youtube.
Об этом сообщили представители МВД на пресс-конференции в Минске 25 июня, передает
Основанием для такого обращения со стороны МВД стали сообщения или материалы, направленные на незаконный оборот наркотиков.
МВД также подчеркивает, что вырос объем конфискованных наркотиков. С начала года по заведенным уголовным делам было конфисковано 270,5 кг наркотиков, психотропных веществ — 229 кг.
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Министерство внутренних дел обратилось в Мининформации с просьбой закрыть доступ к 266 сайтам и одному ролику на Youtube.
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