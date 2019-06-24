Почему Павел Северинец не подает руки Григорию Костусеву?

Григорий Костусев говорит, что с Павлом Северинцем в последнее время редко встречается.





- До меня тоже дошел слух, что Павел все это весьма негативно воспринял, - говорит Григорий Андреевич. – У него оценка по таким шуневичским, зековским законам. Павел почему-то воспринимает ситуацию по понятиям.





Но я с ним лично на эту тему не говорил, разборки не устраивал. Хотя мне многие рассказывают о том, что это так. Но, видимо, об этом лучше у самого Павла спросить.





Остальные представители оппозиции со мной за руку вроде бы здороваются (смеется).





Я читал комментарии и в социальных сетях, и на форумах, которые были под новостями о гей-параде в Литве. Ясное дело, что в самом параде я участия не принимал, но присутствовал там чуть больше часа, наблюдал, как формировалась колонна. Честно скажу: я в шоке не от гей-парада, а от комментариев! Некоторые предлагают чуть ли не убивать людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией! Причем говорится об этом совершенно открыто. Я не ожидал такого. Это на самом деле страшно…









Павел Северинец сказал «Белорусскому партизану», что действительно перестал подавать руку Григорию Костусеву.





- Когда консерватор принимает участие в гей-параде и при этом не перестает быть консерватором, то, скорее всего, это фарисейство, - высказывает свое мнение Северинец. – Таким людям в принципе не стоит подавать руку…





- А раньше вы здоровались, подавали руки друг другу?





- Да, здоровались. Но… Понимаете, на мой взгляд, нужно выбирать одно из двух: или ты участвуешь в гей-парадах, или ты глава партии БНФ.







