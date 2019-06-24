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Почему Павел Северинец не подает руки Григорию Костусеву?

25.06.2019 13:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Некоторые белорусские оппозиционеры рассказывают историю о том, что после участия председателя Партии БНФ Григория Костусева в гей-параде в Литве с ним перестал за руку здороваться сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец. Правда ли это?

Почему Павел Северинец не подает руки Григорию Костусеву?
Григорий Костусев говорит, что с Павлом Северинцем в последнее время редко встречается.

- До меня тоже дошел слух, что Павел все это весьма негативно воспринял, - говорит Григорий Андреевич. – У него оценка по таким шуневичским, зековским законам. Павел почему-то воспринимает ситуацию по понятиям. 

Но я с ним лично на эту тему не говорил, разборки не устраивал. Хотя мне многие рассказывают о том, что это так. Но, видимо, об этом лучше у самого Павла спросить.

Остальные представители оппозиции со мной за руку вроде бы здороваются (смеется).

Я читал комментарии и в социальных сетях, и на форумах, которые были под новостями о гей-параде в Литве. Ясное дело, что в самом параде я участия не принимал, но присутствовал там чуть больше часа, наблюдал, как формировалась колонна. Честно скажу: я в шоке не от гей-парада, а от комментариев! Некоторые предлагают чуть ли не убивать людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией! Причем говорится об этом совершенно открыто. Я не ожидал такого. Это на самом деле страшно…


Павел Северинец сказал «Белорусскому партизану», что действительно перестал подавать руку Григорию Костусеву.

- Когда консерватор принимает участие в гей-параде и при этом не перестает быть консерватором, то, скорее всего, это фарисейство, - высказывает свое мнение Северинец. – Таким людям в принципе не стоит подавать руку…

- А раньше вы здоровались, подавали руки друг другу?

- Да, здоровались. Но… Понимаете, на мой взгляд, нужно выбирать одно из двух: или ты участвуешь в гей-парадах, или ты глава партии БНФ. 



 
Теги: Новости
 
 
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Некоторые белорусские оппозиционеры рассказывают историю о том, что после участия председателя Партии БНФ Григория Костусева в гей-параде в Литве с ним перестал...
 
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