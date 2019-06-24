После победы в Марокко гоночные МАЗы штурмуют «Шелковый путь»

Источник материала: Tut.by

Команда «МАЗ-СПОРТавто» отправилась в международный ралли-рейд «Шелковый путь», который в этом году проходит по территории России, Монголии и Китая. Беларусь выставила три экипажа, причем лидер «зубров» Сергей Вязович вновь поведет капотный грузовик, с которым стал чемпионом марафона в Марокко.





«Шелковый путь» стартует 6 июля в Иркутске и через 10 дней финиширует в китайском Дуньхуане. Гонщиков ожидают скоростные участки в Восточной Сибири, монгольские степи, китайские равнины и песчаные отрезки с дюнами в пустыне Гоби. Маршрут гонки составит 5 тыс. км, из которых половина придется на спецучастки.

«Самыми сложными, как ожидаются, будут этапы в Китае. В Монголии будет много скоростных трасс и параллельных дорог на открытом плато, где многое будет зависеть от штурманов. Что касается российских отрезков, то они нам более-менее знакомы», — оценил маршрут руководитель команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович.





«Шелковый путь» станет для белорусов «генеральным испытанием» перед «Дакаром». На июльской гонке планируется повысить навыки экипажей и обкатать технику — прежде всего капотный грузовик. После триумфальной гонки в Марокко работа над ним продолжилась, а многие ноу-хау будут протестированы на предстоящем марафоне.

«Капотный грузовик прекрасно выступил в Марокко, но мне всегда хочется что-то усовершенствовать. Основные моменты — „выносливость“ конструкций и комфорт экипажа. Наши доработки, в частности, касаются подвески кабины и крепления капота. Серьезных проблем у машины не было, но нет предела совершенству», — объяснил глава команды.





А вот грузовики бескапотной компоновки не «прокачивали». Их модернизацией займутся ближе к ралли-рейду «Дакар-2020».

Состав экипажей заметно изменится. Лидер команды Сергей Вязович стартует в компании со штурманом Антоном Запорощенко и механиком Андреем Жигулиным. Пилот Алексей Вишневский поедет вместе со штурманом Павлом Гараниным и механиком Андреем Неверовичем. Третий грузовик поведут пилот Александр Василевский, штурман Максим Новиков и механик Виталий Мурылев.





В «Шелковом пути» примут участие сильнейшие команды мира. Белорусы собираются навязать им борьбу и проехать маршрут в высоком темпе.

«Мы будем показывать высокий темп на отдельных этапах. Но есть и более важные цели — подготовить новых гонщиков и показать им гонку изнутри, чтобы они были готовы ко всему на „Дакаре“. Не страшно, если они сейчас окажутся в сложных условиях, ведь без горького опыта, как правило, успехов не бывает», — убежден Сергей Вязович.





Что интересно, в гонке будут представлены сразу два капотника. «Пока, конечно, рано говорить о какой-то битве. Капотный КамАЗ дорабатывался последние четыре года, а первый удачный старт был недавно в Астрахани. Мы же свой капотник используем только полгода, и этого очень мало. Так что „Шелковый путь“ — это скорее полигон для испытаний конструкций перед „Дакаром“, где и развернется основная борьба», — пояснил руководитель «МАЗ-СПОРТавто».

Спортивные грузовики МАЗ уже добрались до Сибири. До начала гонки они участвуют в роуд-шоу по российским городам.