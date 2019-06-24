Председатель Уваровичского сельского исполнительного комитета Виталий Владимирович ПАНТЕЛЕЕНКО

Источник материала: Газета Авангард





Родился в г.п. Уваровичи Буда-Кошелевского района, окончил Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины по специальности «Математика (научно-педагогическая деятельность)».

Трудовую деятельность начинал в 2011 году фрезеровщиком закрытого акционерного общества «ЗЛиН», с 2011 по 2016 являлся студентом Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины, с 2016-2018 работал учителем математики в Уваровичской средней школе.

С 2018-06.2019 – исполняющий обязанности председателя Уваровичского сельского исполнительного комитета, с 20 июня текущего года назначен его председателем.