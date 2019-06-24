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Председатель Уваровичского сельского исполнительного комитета Виталий Владимирович ПАНТЕЛЕЕНКО

25.06.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Председатель Уваровичского сельского исполнительного комитета Виталий Владимирович ПАНТЕЛЕЕНКО

Родился в г.п. Уваровичи Буда-Кошелевского района, окончил Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины по специальности «Математика (научно-педагогическая деятельность)».
Трудовую деятельность начинал в 2011 году фрезеровщиком закрытого акционерного общества «ЗЛиН», с 2011 по 2016 являлся студентом Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины, с 2016-2018 работал учителем математики в Уваровичской средней школе.
С 2018-06.2019 – исполняющий обязанности председателя Уваровичского сельского исполнительного комитета, с 20 июня текущего года назначен его председателем.

 
 
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Родился в г.п. Уваровичи Буда-Кошелевского района, окончил Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины по специальности...
 
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