1000 рублей в месяц? Сколько реально получить на подработке официантом

Источник материала: Tut.by

Официант — одна из самых популярных подработок у студентов. Правда, есть стереотип, что на этой позиции труд тяжелый и неблагодарный. Но правда ли это? Мы попросили трех студентов, которые работали официантами во время учебы, рассказать о своем опыте.

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Фото из личного архива

Студент 3-го курса в Белорусской государственной академии связи. Место работы: сеть пиццерий «Пицца Темпо». Сколько зарабатывает: около 1000 рублей (оклад 290, остальное чаевыми).

— Работаю официантом чуть больше полугода. Выбрал эту работу по двум причинам. Во-первых, многие говорили, что официантом можно неплохо заработать, особенно учитывая то, что для работы образования не нужно. Во-вторых, заочное отделение позволяет иметь свободный график.

С самого начала по рассказам друзей я рассчитывал на 1000 рублей в месяц. Естественно с учетом чаевых! В итоге примерно так и оказалось. Конечно, в месяц может выходить как больше, так и меньше, но усредненное значение все же 1000 рублей. График работы довольно стандартный: 3 через 3, но рабочий день длится около 10−12 часов.

За столь недолгий срок работы официантом, в первую очередь я получил опыт общения с людьми. Работая на такой позиции, человек становится более общительным и открытым. Ну и конечно же учишься управлять своими деньгами. Часто тяжело уследить за финансами из-за того, что деньги получаешь на руки в конце рабочего дня — это учит дисциплине и тому, как начать откладывать деньги.

Для меня подъем по карьерной лестнице в сфере общественного питания не является целью. Это довольно хорошая временная работа, но долго я здесь не планирую задерживаться.

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Фото из личного архива

Студентка 1 курса Минского государственного профессионально-технического колледжа кулинарии. Место работы: ресторан «Катюша». Сколько зарабатывает: в среднем 600−700 рублей (оклад 450, чаевые очень плавающие)

— Все началось с того, что год назад я забрала документы из Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка. Сразу же поставила себе задачу немного подзаработать: не хотелось сидеть на шее у папы. В общепит попала благодаря подруге. Она тоже там работала и дала мне контактный номер. Однажды сидела на паре, поняла, что так больше не могу — резко встала и вышла из аудитории. Позвонила в это самое кафе — и меня приняли даже без особых вопросов и кастингов. На работу вышла на следующий же день. Попала сразу на банкет, где с непривычки и без подготовки очень быстро устала. Но дальше уже пошло легче.

Оплата у нас идет по часам. За 180 часов на руки получаешь около 450 рублей. С чаевыми все хуже, ведь большая часть клиентов — постоянные гости, которые уже как друзья. Бывает и такое, что работа заканчивается — и мы идем вместе пить в соседнее кафе.

Самые крупные чаевые были с небольшого банкета на 10 человек. Тогда мне дали 250 долларов (в эквиваленте) чаевыми, хотя сам банкет стоил около 400.

Порой график такой, что приходилось ночевать на работе. Бывало приходила в 10.00 и уходила только в 4.00 следующего дня. Тем не менее, люблю эту работу за то, что здесь остаться голодным просто невозможно. Главное найти время для приема пищи. Ведь бывают дни, когда за смену съедаешь на 3000 калорий, а сжигаешь на 4000 и восполнить их просто не хватает времени.

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Фото из личного архива

Студент 2 курса Белорусского национального технического университета. Место работы: сеть ресторанов «Васильки». Сколько зарабатывает: 400 рублей оклад + около 50 рублей в день чаевых.

— Я працую ўжо другі год. Асноўная праца — настаўнік дадатковай адукацыі ў звычайнай сярэдней школе. Вось навучальны год скончыўся, пачалося лета, але, нажаль, у гэты перыяд я нікуды не планаваў ехаць. І падумаў, чаму дадаткова не ўладкавацца на яшчэ адну працу.

Мне заўсёды хацелася паглядзець, як гэта быць афіцыянтам. Стварыў рэзюмэ і думаю: «Хто першы затэлефануе, да таго і пайду». Праз хвілін 5 пасля публікацыі рэзюмэ мне затэлілі з «Піцы Тэмпа», яны пачулі беларускую мову і сказалі: «Калі вы не супраць, то вам больш пасуюць „Васількі“». Вось так я і апынуўся на сваім часовым месцы працы.

Ад заробка ў мяне не было буйных і неверагодных спадзяванняў. Паўтаруся, я шукаў месца працы па прынцыпу «толькі на лета». Атрымліваю прыкладна каля 400 рублёў, бо прэмія залежыць ад якасці працы за месяц. Ну і канешне «чайнік», які штодзень розны: то можна ўвесь страціць на падарожжа ў метро, то можна «набыць кватэру».

Людзі розныя, таму за ўвесь дзень праз мяне можа прайсці вялікая колькасць класных людзей, якія заўсёды ставяцца да цябе з усмешкай. Але можа прыйсці нейкі госць, які адзін сапсуе настрой, які будавала 50 чалавек за дзень. І, канешне, пасля яго цалкам знікае настрой і жаданне працаваць. Звычайна такія людзі думаюць, што тыя, хто працуе афіцыянтамі - гэта ніхто… То-бок проста «чувачкі», якія павіны абслугоўваць. Самаадзнака ад гэтага канешне падае ўсё больш і больш.

Усё часцей да мяне прыходзяць думкі, што гэта не маё і трэба звальняцца, бо вельмі складана і фізічна і маральна. Мне пашанцавала, што я трапіў у класную каманду, з якой працаваць вельмі лёгка і прыемна, якія дапамогуць калі што. Калі я буду звальняцца, то гэта будзе звязана з тым, што ў мяне забагата планаў на год, а калі я буду працаваць на дзвух працах, а яшчэ і ўнівер, то нічога не атрымаецца.