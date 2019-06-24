«Он просто монстр». Памела Андерсон заявила, что молодой бойфренд изменял ей в течение нескольких лет

Источник материала: Tut.by

Еще недавно спасательница Малибу, секс-бомба Памела Андерсон собиралась замуж. 51-летняя актриса несколько лет встречалась с французским футболистом Адилем Рами. Пару не смущала ни разница в возрасте (Адилю 33 года. — Прим. редакции), ни слухи о корыстных намерениях спортсмена. Однако помолвка расторгнута — оказывается, изменяют даже Памеле Андерсон.

Вот что модель и актриса написала в своем инстаграме:

«Это тяжело принять. Последние два года моей жизни были одним большим обманом. Меня обманывали, заставляли думать, что у нас большая любовь… Я подавлена тем, что выяснила за последние дни. Он жил двойной жизнью.

Раньше он шутил про своих коллег-футболистов, которые снимали для своих подруг квартиры рядом с домом, где жили их жены. Он называл этих людей монстрами. Но сам поступил еще хуже. Он лгал всем. Как это возможно: манипулировать двумя женскими сердцами одновременно? Я уверена, что за это время у него были и другие. Он и есть самый настоящий монстр. Как же я могла помогать другим людям, но при этом оказалась недостаточно мудрой для того, чтобы помочь себе?!»

Напомним, что ради Адиля Памела переехала во Францию и значительно изменила ритм своей жизни, став обычной домохозяйкой. Модель признавалась, что ей в радость ради этого мужчины готовить обеды, создавать дома уют и приходить на футбольные матчи, чтобы болеть за любимого:

«Мы хотим защитить нашу любовь. У нас очень простая и замечательная жизнь, о которой мы не звоним во все колокола. Он со мной не потому, что хочет внимания к своей персоне. Просто в мире так много фальшивых отношений, что люди видят фальшь и там, где ее нет».





Также актриса утверждала, что разница в возрасте никак не помешала им создать счастливые отношения:

«Адиль смотрит на меня — и не может поверить, что мне 50. Он называет меня инопланетянкой. Он говорит: „Перестань, тебе 30 лет! Покажи мне свои водительские права! Есть много девушек моложе тебя, но они так не выглядят. Как ты это делаешь?“. В ответ ему я отмечаю, что нам столько лет, на сколько мы себя чувствуем».

Подписчики актрисы пишут, что Адиль — типичный нарцисс, такая красавица, как Памела, не заслуживает подобного отношения к себе, и они ждут ее дома, в США.