Европейские игры, день пятый: Россия уходит в отрыв, Беларусь догоняет

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сборная России увеличивает отрыв в медальном зачете Европейских игр. У команды уже 48 наград различного достоинства. Реальная возможность догнать россиян есть у хозяев турнира – сборной Беларуси. Она старается не отставать. Подробности – в материале спортивного обозревателя «МИР 24» Александра Бриуса.

Спортивная экзотика на Европейских играх. В Минске есть дисциплины, которые пока не увидишь даже на Олимпиаде. Знакомьтесь с уличным форматом баскетбола.

Игра проходит в одно кольцо, а в командах всего по три человека. Но азарт и динамика здесь не уступает классическому баскетболу. Мужская сборная России в этом формате теперь лучшая в Европе. В финале со счетом 21:14 обыграна Латвия.

Довольно много болельщиков собралось и на «Минск-Арене». Повод – финальный турнир по спортивной аэробике среди смешанных пар.

Для местной публики этот вид спорта пока еще диковинка. Победила пара из Италии. У российского дуэта – бронза. Говорят, боролись бы и за золото, если бы начали ставить свой номер немного раньше.

«Выступлением мы в целом довольны, программа выбиралась на протяжении полугода вместе с тренером и партнершей, нам понравилась музыка, исполнитель, и мы попытались отразить это в нашей программе», – рассказал призер Европейских игр Григорий Шихалеев.

Успешный день выдали белорусские спортсмены – четыре медали. Но среди них только одна золотая – Марина Слуцкая взяла ее в дзюдо. Остальные три награды – бронзовые. Особенно обидно за батутистку Анну Гончарову: подняться выше ей помешал ряд ошибок.



«Предварительно я чуть лучше выступила, чем в финале, раскидалась по перемещению, меня кинуло в сторону сейчас, и уже пришлось выходить из этого положения, чтобы до конца дойти произвольную программу», – рассказала призер Европейских игр Анна Гончарова.

Ну а в медальном зачете Россия продолжает увеличивать отрыв. От Беларуси команду отделяют уже десять медалей. Зато в тройку лидеров вошла Грузия. Накануне спортсмены из этой страны взяли четыре награды.

Ну а болельщикам и помимо спортивных баталий есть чем заняться. В фан-зоне у Дворца спорта теперь маленькая Италия.

Под выступления артистов из Италии маршировали барабанщики и знаменосцы в исторических костюмах. Гостей тем временем угощали блюдами национальной кухни. Особый интерес вызвала фотовыставка с достопримечательностями страны и спортивными достижениями итальянских атлетов. Делегация с Апеннин одна из самых многочисленных – около 300 человек.

Напомним, что это уже вторые Европейские Игры. Первые прошли четыре года назад в Баку, следующие – в 2023-м примет польский Краков. В отличие от Олимпиад, на Европиадах соревнования проводятся только по летним видам спорта.



