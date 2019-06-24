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Еще на четырех станциях метро появится бесплатный Wi-Fi
Источник материала: Tut.by
До конца 2019 года еще на 4 станциях метро появится бесплатный Wi-Fi. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор ООО «Деловая сеть» Павел Алексеенко,
— До конца 2019 года завершим строительство сети на четырех станциях метро: «Академия наук», «Площадь Якуба Коласа», «Московская» и «Каменная Горка». В итоге будет 12 станций с бесплатным Wi-Fi, — рассказал он.
К началу II Европейских игр бесплатный доступ к сети Интернет появился на станциях метро «Немига», «Уручье», «Первомайская», «Петровщина», «Площадь Ленина», «Автозаводская», «Октябрьская» и «Купаловская».
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В итоге будет 12 станций с бесплатным Wi-Fi
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