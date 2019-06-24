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Еще на четырех станциях метро появится бесплатный Wi-Fi

25.06.2019 15:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

До конца 2019 года еще на 4 станциях метро появится бесплатный Wi-Fi. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор ООО «Деловая сеть» Павел Алексеенко, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».


Фото: unsplash.com

— До конца 2019 года завершим строительство сети на четырех станциях метро: «Академия наук», «Площадь Якуба Коласа», «Московская» и «Каменная Горка». В итоге будет 12 станций с бесплатным Wi-Fi, — рассказал он.

К началу II Европейских игр бесплатный доступ к сети Интернет появился на станциях метро «Немига», «Уручье», «Первомайская», «Петровщина», «Площадь Ленина», «Автозаводская», «Октябрьская» и «Купаловская».

 
Теги: Минск
 
 
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В итоге будет 12 станций с бесплатным Wi-Fi
 
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