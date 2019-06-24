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Велогонщик Василий Кириенко выиграл золотую медаль II Европейских игр
Источник материала: Tut.by
Белорусский велогонщик Василий Кириенко выиграл золотую медаль II Европейских игр в шоссейной гонке с раздельным стартом.
Кириенко проехал 28,6 километра по улицам Минска за 33 минуты и 3 секунды.
Второй результат показал Нельсон Оливейра из Португалии. Он 28 секунд уступил белорусу. Третье место в активе чеха Яна Барты.
Бронислав Самойлов стал 13-м.
Отметим, что Кириенко выиграл в этой дисциплине и на I Европейских играх в Баку.
В женской гонке первенствовала швейцарка Марлен Ройзер. Второй стала Шантел Блаак из Нидерландов, третьей — Хэйли Симмондс из Великобритании.
Алена Омелюсик финишировала с пятым временем, всего полторы секунды уступив Симмондс.
Татьяна Шаракова показала десятый результат.
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Белорусский велогонщик Василий Кириенко выиграл золотую медаль II Европейских игр в шоссейной гонке с раздельным стартом.
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