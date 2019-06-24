Источник материала: Tut.by

Белорусский велогонщик Василий Кириенко выиграл золотую медаль II Европейских игр в шоссейной гонке с раздельным стартом.

Кириенко проехал 28,6 километра по улицам Минска за 33 минуты и 3 секунды.



Фото: Константин Пухов, TUT.BY

Второй результат показал Нельсон Оливейра из Португалии. Он 28 секунд уступил белорусу. Третье место в активе чеха Яна Барты.

Бронислав Самойлов стал 13-м.

Отметим, что Кириенко выиграл в этой дисциплине и на I Европейских играх в Баку.

В женской гонке первенствовала швейцарка Марлен Ройзер. Второй стала Шантел Блаак из Нидерландов, третьей — Хэйли Симмондс из Великобритании.

Алена Омелюсик финишировала с пятым временем, всего полторы секунды уступив Симмондс.

Татьяна Шаракова показала десятый результат.

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