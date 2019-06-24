Ваши грабли ждут вас! Шокирующие факты о человеческом мозге

Источник материала: Ежедневник



фото: ok.ru

Мы рабы своего мозга. Он — машина, которая несется на бешеной скорости по автобану черт знает куда, а нам остается лишь скучать на заднем сиденье…

Психотерапевт Андрей Курпатов почти 20 лет исследует механизмы мышления, он написал по этой теме 100 научных монографий. В ходе экспериментов и наблюдений Курпатов пришел к выводам, которые мало кому понравятся: все мы — и гении, и «середнячки» — находимся в заложниках у собственного мозга. При этом «хозяин» — ленив, неповоротлив, обожает навешивать ярлыки и примитивно все классифицировать, а в сложных ситуациях «бросает руль» и бежит без оглядки, вместо того, чтобы решать проблему. Можно ли с этим что-то сделать? Можно ли взять свою жизнь и мыслительные процессы под контроль? Это крайне сложно, но надежда есть. Предлагаем 18 цитат доктора Курпатова, над которыми стоит задуматься.

1. К двадцати пяти годам наш мозг сформирован окончательно — ставки сделаны, ставок больше нет. Мы стали теми, кем нам суждено быть.

2. Мы рабы своего мозга. Он — машина, которая несется на бешеной скорости по автобану черт знает куда, а нам остается лишь скучать на заднем сиденье. Нам может это не нравиться, мы можем не хотеть туда, куда нас везут, но машину это, поверьте, совершенно не интересует. Она едет по маршруту, который когда-то усвоила.

3. Мозг требует, чтобы мы следовали проверенным стратегиям. Ему наплевать, что они давно перестали работать и приводят теперь лишь к фатальным результатам. Наплевать. Они в нем прописаны — это как матрица, как программа, — и вы не можете просто так из этой игры своих условных рефлексов выскочить. Ваши грабли ждут вас!

4. Наш мозг постоянно пытается сформировать некий определенный способ поведения в заданных обстоятельствах и всеми силами препятствует любым изменениям в однажды установленном шаблоне. В результате мы представляем собой просто заезженную пластинку.

5. Мозг действует по принципу экономии, поэтому сталкиваясь с двумя задачами, он, естественно, выбирает ту, что проще. Он делает все возможное и невозможное, чтобы не перегружать себя интеллектуальной работой.

6. Вы никогда не сможете вспомнить свое прошлое таким, каким оно было. Его создаст другой мозг (ваш, но изменившийся), а соответственно, и образ этого события будет собран на основе другого материала.

7. Мы заложники уже существующих в нас «историй». Можете называть их как угодно — «тенденциозностью восприятия», «предрассудками», «невротическими комплексами». Сути дела это не меняет — они нас слепят.

8. Ничего из того, что мы считаем «своим», не является по-настоящему нашим — все это мы где-то услышали, кто-то нам это подсказал, что-то нас к этому подвело. Содержание наших голов полностью зависит от культуры, в которой мы сформировались.

9. Наш мозг собирает свои бесчисленные истории — о жизни, о нас самих, о других людях — тенденциозно. Он жаден до связности, до понятности, до определенности. А вот достоверность, к сожалению, интересует его в последнюю очередь. Правда состоит в том, что в каждый конкретный момент времени вы видите очень малую часть того, что перед вами. Буквально микроскопическую часть, кусочек кусочка.

10. Все очень просто: наше языковое — левое — полушарие ищет во всем закономерности, даже если никаких закономерностей там нет. Оно словно специально создано для того, чтобы находить не существующие в действительности «закономерности» и «смыслы», безрезультатно упорядочивая хаос. В результате — лишняя суета и ошибка на ошибке.

11. Откажитесь на несколько дней от интернета, банковских карточек, гаджетов и прочей техники с электронной начинкой — и вы узнаете, на какую жизнь способен теперь ваш мозг. Результат, поверьте, будет шокирующим. Скорее всего, вы не сможете даже связаться со своими близкими и друзьями, потому что банально не знаете номеров их телефонов. Цифровизация невероятно упрощает нашу жизнь. Впрочем, она упрощает жизнь не столько нам, сколько нашему мозгу. А это, в свою очередь, упрощает наш мозг. С интеллектуальной функцией мозга происходит примерно то же самое, что с телом космонавта, который многие месяцы находился в невесомости: мышцы атрофируются, и ему требуется помощь экзоскелета.

12. Наше внимание фильтрует воспринимаемую информацию, причем делает это самостоятельно, в обход сознания. Мы видим только то, что готовы увидеть, а все остальное пропадает для нас во тьме неопределенности.

13. Почему сейчас стали так популярны всякие «типологии» людей, включая астрологические? Вам достаточно выучить всего несколько «типов людей», а потом вы с легкостью навешиваете на них ярлыки: вам кажется, что вы все о них знаете.

14. Искусственный интеллект работает иначе: он анализирует всю информацию, которой располагает. Он фиксирует факты — то, что происходит в реальности. Мы же подгоняем факты под схемы, которые уже созданы нашим мозгом. И хотя в нынешнем своем состоянии искусственный интеллект немного напоминает идиота, он уже умудряется выигрывать у нас в способности — вдумайтесь! — понимать других людей. Бесстрастный искусственный интеллект просто не совершает фундаментальной ошибки — не додумывает того, чего нет.

15. Компьютерной программе достаточно двух десятков лайков, поставленных вами в Facebook, чтобы она знала вас лучше, чем ваши коллеги по работе. Триста лайков ей хватит, чтобы обогнать в осведомленности ваших родителей или супруга. А если машина учтет более пятисот лайков, то она будет знать вас лучше, чем вы сами себя знаете.

16. Как нам заставить мозг выйти из колеи, в которую он сам себя с таким усердием загнал? Путь один — сомнение в очевидности происходящего. Когда у нас все начинает складно и ладно получаться, мы склонны уверовать в свою правоту и непогрешимость, а также в знание истины. Реальность, с которой мы имеем дело, куда сложнее, чем мы можем себе представить.

17. Когда человек мыслит в причинно-следственной парадигме: «если я сделаю то-то, то будет то-то», вероятность ошибки слишком велика. Когда же он замечает большее количество фактов, возможностей и вариантов развития событий, его эффективность резко возрастает.

18. Что значит изменить мозг? Ну, в целом, ничего сложного: нужно просто заставить свои нервные клетки разъединиться, а потом соединиться заново, в новой последовательности. Правда, ерунда? Неправда. Победить идиота привычных глупостей не так-то просто. Так что пока прихлопните хотя бы идиота наивности!

Источник: КнигиКратко