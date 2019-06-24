Важнее курения, алкоголя и спорта. Назван еще один фактор, определяющий продолжительность жизни

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Выводы, к которым пришли авторы исследования, опубликованого в JAMA Current Open, потрясли их самих.

Исследователи проанализировали данные почти 7000 взрослых американцев в возрасте от 51 до 61 года, которые заполнили психологические анкеты о взаимосвязи между смертностью и жизненной целью, сообщает NPR .

То, что нашли авторы опроса, потрясло их. По словам Селесты Ли Пирс, одного из авторов исследования, люди, не имеющие жизненной цели, умирали чаще (в основном от сердечно-сосудистых заболеваний), чем те, кто четко мог сформулировать такую цель.

Опрос не просил участников определить, как они находят смысл в жизни. По мнению исследователей, важно не то, какова жизненная цель человека, а то, что она у него есть. Это может быть воспитание детей, карьера, волонтерство и что угодно.

Эта связь между низким уровнем цели в жизни и смертью оставалась верной, несмотря на то, насколько богаты или бедны участники, независимо от их пола, расы или уровня образования. Исследователи также обнаружили, что влияние жизненной цели оказалось более сильным, чем употребление алкоголя, курение или регулярные физические упражнения.

Наличие жизненной цели является базовой психологической потребностью человека, объясняют ученые. Такой же важной, как базовые физические потребности - сон, еда и питье.

Новое исследование дополняет небольшой, но растущий объем литературы о взаимосвязи между жизненной целью и физическим здоровьем. Например, Алан Розански, профессор медицинской школы Икан, еще в 2016 году использовал данные 10 исследований, чтобы показать, что сильные жизненные цели связаны со снижением риска смертности от сердечных приступов и инсультов.