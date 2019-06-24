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Германия предложила ПАСЕ выработать механизм наказания государств санкциями за "неправильное поведение"
Источник материала: Интерфакс
Глава МИД Германии Хайко Маас призвал Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) выработать санкционный механизм.
"Теперь важно, чтобы мы выработали механизм, который в соответствии с уставом позволит налагать санкции на отдельные государства при их неправильном поведении", - говорится в заявлении Мааса, поступившем в "Интерфакс" во вторник.
"Парламентская ассамблея, таким образом, возьмет на себя важную роль. Новые правила должны будут укрепить Совет Европы", - заявил глава МИД Германии.
В ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об ограничении санкционного механизма ассамблеи, которая открывает возможность возвращения российской делегации в организацию. За резолюцию проголосовали 118 делегатов, против - 62, воздержались 10. Резолюция вносит поправки в Регламент ассамблеи и закрывает возможность ассамблеи лишать любую делегацию права голоса. Россия ранее заявила, что вернется в ПАСЕ, только если будут гарантированы права всех делегаций на право голосовать, выступать и быть представленными в органах ассамблеи.
Российская делегация пять лет не участвовала в сессиях ПАСЕ после того, как была лишена части полномочий из-за событий на востоке Украины и воссоединения Крыма с Россией. В 2018 году РФ прекратила выплачивать взносы в СЕ, что может привести к ее исключению из организации. В качестве условия для возобновления выплат в бюджет СЕ и возвращения делегации в ПАСЕ российская сторона настаивала на восстановлении в полном объеме ее полномочий и устранении противоречий в полномочиях СЕ и ПАСЕ, чтобы обеспечить равные права всех стран-участниц.
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Германия предложила ПАСЕ выработать механизм наказания государств санкциями за "неправильное поведение"
Глава МИД Германии Хайко Маас призвал Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) выработать санкционный механизм. "Теперь важно, чтобы...
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