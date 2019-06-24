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Решение ПАСЕ по России разочаровало Зеленского

25.06.2019 15:25 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент Украины Владимир Зеленский выразил разочарование решением ПАСЕ, открывающим путь к возвращению полномочий делегации РФ.

"Разочарован решением ПАСЕ утвердить без ограничений полномочия делегации Российской Федерации. На прошлой неделе я лично обсуждал этот вопрос с президентом Франции и с федеральным канцлером Германии", - написал Зеленский в фейсбуке во вторник.

"Пытался убедить господина (Эмманюэля) Макрона и госпожу (Ангелу) Меркель, что возвращение российской делегации в ПАСЕ возможно лишь после того, как Россия выполнит принципиальные требования ассамблеи. Жаль, что наши европейские партнеры нас не услышали и поступили иначе", - отметил президент.

Он поблагодарил делегацию Верховной Рады в ассамблее и дружественные Украине иностранные делегации за поддержку позиции Киева в этом вопросе.

Зеленский отметил, что главным аргументом в пользу возвращения российской делегации в ПАСЕ стали защита прав человека как высшей демократической ценности. "Надеюсь, что в вопросе защиты демократических ценностей ни у кого не было мыслей о ценностях материальных", - написал президент.

"А еще хочу увидеть, как сторонники возвращения российской делегации в ассамблее - организации, которая 70 лет защищает верховенство права в Европе, - будут отстаивать и требовать другого возвращения - пленных украинских моряков. Напоминаю, что именно сегодня, 25 июня, истекает срок выполнения приказа Международного трибунала по морскому праву. С нетерпением ждем, как задекларированные положения относительно верховенства права будут воплощены в реальной жизни", - заявил Зеленский.

В ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об ограничении санкционного механизма ассамблеи, которая открывает возможность возвращения российскойделегации. Резолюция была принята по итогам обсуждения доклада члена ПАСЕ Петры де Суттер. За резолюцию проголосовали 118 делегатов, против - 62, воздержались - 10.

Утром во вторник полномочия российской делегации в ПАСЕ были оспорены, по правилам они могут быть заново подтверждены в течение 24 часов. Делегация сможет работать в зале в течение этих суток так же, как и все остальные делегации, но не сможет голосовать по вопросам, которые связаны с ее полномочиями. Для оспаривания понадобились голоса 30 членов ассамблеи из пяти стран, это количество было набрано, и полномочия опротестованы.

Принято решение, что доклады двух комитетов по возражениям против восстановления полномочий делегации РФ будут рассмотрены в ПАСЕ 26 июня. Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье сообщила, что "это будет рассмотрено в среду во второй половине дня".

 
 
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Президент Украины Владимир Зеленский выразил разочарование решением ПАСЕ, открывающим путь к возвращению полномочий делегации РФ....
 
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