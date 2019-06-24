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Отбывающий наказание "батюшка со свастикой" обвиняется еще и в насилии над малолетней дочерью – Генпрокуратура

25.06.2019 15:14 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В отношении экс-заместителя главы ОО "Белорусская федерация пауэрлифтинга" и священнослужителя Константина Бурыкина, известного как "батюшка со свастикой", возбуждено еще одно уголовное дело, он обвиняется в насилии над малолетней, сообщил заместитель генерального прокурора Беларуси Алексей Стук.

"6 июня возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 167 УК Республики Беларусь (насильственные действия сексуального характера – ИФ)", - сказал Стук на пресс-конференции в Минске во вторник.

Замгенпрокурора подтвердил, что жертва насилия – дочь Бурыкина.

"Она была малолетней (на момент совершения преступления – ИФ), события продолжались с 2012 по 2016 год", - рассказал замгенпрокурора.

Как сообщалось, в настоящее время  Бурыкин отбывает наказание за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, за что его осудили в 2017 году к трем годам лишения свободы.

Весной ему было предъявлено еще одно обвинение - присвоение вверенных финансовых средств в крупном размере.

В МВД Беларуси сообщали, что осужденный временно отстранен от служения, однако сана не лишился.

Наряду с исполнением религиозных функций Бурыкин являлся активным участником ультраправой националистической полувоенной организации "Русское национальное единство", а также приверженцем фашистских взглядов.

 
Теги: Минск
 
 
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В отношении экс-заместителя главы ОО "Белорусская федерация пауэрлифтинга" и священнослужителя Константина Бурыкина, известного как "батюшка со свастикой",...
 
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