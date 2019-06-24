Беларусы требуют наказать «Белмаш» за ролик с полуголыми девушками

Источник материала: KYKY

Беларусы требуют наказать могилевский завод «Белмаш» за видео с полуобнаженными девушками, работающими у станков. Они опубликовали петицию на сайте «Удобный город».

Что за ролик?

Неделю назад мы писали о клипе, который выпустил «Белмаш». В нем снялись девушки в откровенных нарядах под хит нулевых «Satisfaction»: концепцию видео предприятие объяснило аномальной жарой в Беларуси. Представители завода уточнили, что сотрудницы компании попросили у руководства изменить дресс-код из-за 35-градусной жары. И администрация согласилась: теперь на заводе можно увидеть девушек, которые тестируют деревообрабатывающие станки в купальниках. На YouTube видео набрало около 640 тысяч просмотров.

Чего хотят беларусы?

Они посчитали, что реклама завода выглядит неэтично. В ней объективизируют женщин, а это, по их мнению, недалеко от сексуального насилия. «Сексуализация образа уместна, на наш взгляд, в рекламе секс-шопа, но не станков. <...> Мы считаем, что подобная реклама должна остаться в прошлом», – заявлено в петиции.

Беларусы требуют дать правовую оценку заводу «Белмаш» на предмет оскорбления женщин. А если нарушение закона подтвердится, то наказать виновных. Они настаивают на том, чтобы бизнесу запретили снимать рекламу с неприглядными образами. «Реклама должна быть комфортной для всех, и для женщин в том числе, и это не цензура, а элементарное уважение к личности», – подчеркивается в обращении.

Петицию подписали 53 человека. Через 12 дней ее направят в МАРТ. Если вы согласны с ее идеей, можете присоединиться по ссылке .