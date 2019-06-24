|
Беларусы требуют наказать «Белмаш» за ролик с полуголыми девушками
Источник материала: KYKY>
Беларусы требуют наказать могилевский завод «Белмаш» за видео с полуобнаженными девушками, работающими у станков. Они
Что за ролик?
Неделю назад мы
Чего хотят беларусы?
Они посчитали, что реклама завода выглядит неэтично. В ней объективизируют женщин, а это, по их мнению, недалеко от сексуального насилия. «Сексуализация образа уместна, на наш взгляд, в рекламе секс-шопа, но не станков. <...> Мы считаем, что подобная реклама должна остаться в прошлом», – заявлено в петиции.
Беларусы требуют дать правовую оценку заводу «Белмаш» на предмет оскорбления женщин. А если нарушение закона подтвердится, то наказать виновных. Они настаивают на том, чтобы бизнесу запретили снимать рекламу с неприглядными образами. «Реклама должна быть комфортной для всех, и для женщин в том числе, и это не цензура, а элементарное уважение к личности», – подчеркивается в обращении.
Петицию подписали 53 человека. Через 12 дней ее направят в МАРТ. Если вы согласны с ее идеей, можете присоединиться по
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусы требуют наказать могилевский завод «Белмаш» за видео с полуобнаженными девушками, работающими у станков. Они опубликовали петицию на сайте «Удобный...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)