ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пальмы на улицах Минска: можно ли повторить эксперимент 50-ых?

25.06.2019 15:50 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

На фотографии Минска 50-ых годов на современной площади Независимости росли пальмы. Когда-нибудь появятся пальмы снова на улицах Минска, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Минчанам предлагают озеленить свой двор: куда обращаться

Какие цветы являются идеальными для Минска? Топ-8 растений

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зелёного хозяйства УП «Минскзеленстрой»:
Должна вас разочаровать, потому что, то, что вы видели на картинке, и картинки такие были, специально устанавливали в кадках пальмы из оранжереи Ботанического сада на объектах и в неблагоприятный период, когда наступали холода, после +8, когда опускается температура, их уносили обратно в оранжерею и хранили для того, чтобы в следующем году опять же установить на эти объекты. Поэтому говорить о том, что пальмы будут расти в городе Минске... Если климат изменится и у нас уйдёт зима, не будет 0, -1, -2 – это уже для пальм критично, возможно, тогда что-то изменится.

Пальмы на улицах Минска: можно ли повторить эксперимент 50-ых?

Люди в материале: Анжелика Пузанкова
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На фотографии Минска 50-ых годов на современной площади Независимости росли пальмы. Когда-нибудь появятся пальмы снова на улицах Минска, рассказали в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минчанам предлагают озеленить свой двор: куда обращаться
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика