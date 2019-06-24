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Пальмы на улицах Минска: можно ли повторить эксперимент 50-ых?
Источник материала: СТВ
На фотографии Минска 50-ых годов на современной площади Независимости росли пальмы. Когда-нибудь появятся пальмы снова на улицах Минска, рассказали в программе
Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зелёного хозяйства УП «Минскзеленстрой»:
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На фотографии Минска 50-ых годов на современной площади Независимости росли пальмы. Когда-нибудь появятся пальмы снова на улицах Минска, рассказали в программе...
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