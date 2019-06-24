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Минчанам предлагают озеленить свой двор: куда обращаться
Источник материала: СТВ
О проекте «Зелёный двор вместе!» рассказали в программе
Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зелёного хозяйства УП «Минскзеленстрой»:
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О проекте «Зелёный двор вместе!» рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».
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