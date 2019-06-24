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«Поддержать своих». Как болельщики поддерживают спортсменов во время шоссейной гонки в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Стали известны лидеры шоссейных велогонок. На финиш пришли женщины и уже стартовали на дистанции мужчины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За ходом соревнований следит наш корреспондент Кристина Федорович.
Как проходят соревнования по шоссейным велогонкам в Минске? Репортаж СТВ
Кристина Федорович, СТВ:
Василий Кириенко в эксклюзивном интервью нашему телеканалу рассказал такую интересную вещь, что утро перед соревнованиями он не может начать без чашечки кофе.
Напомним, спортсменам нужно преодолеть трассу в 30 километров. Старт был дан на улице Интернациональной.
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Новости Беларуси. Стали известны лидеры шоссейных велогонок. На финиш пришли женщины и уже стартовали на дистанции мужчины, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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