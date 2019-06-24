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Татьяна Шаракова: «Индивидуальная гонка – это очень тяжёлый вид»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Стали известны лидеры шоссейных велогонок. На финиш пришли женщины и уже стартовали на дистанции мужчины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кристина Федорович, СТВ:
Татьяна Шаракова, участница II Европейских игр:
Трасса довольно-таки интересная. Все виражи проходимые на скорости. Если хорошее самочувствие, здесь вообще отличная трасса.
Как проходят соревнования по шоссейным велогонкам в Минске? Репортаж СТВ
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Новости Беларуси. Стали известны лидеры шоссейных велогонок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За ходом соревнований следит наш корреспондент...
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