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В Речицком районе 8-летняя школьница выпала из окна
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вечером 23 июня в Речицком районе 8-летняя девочка выпала из окна.
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Другие девочки пошли к маме, а их сестра осталась играть. Она прыгала с одного предмета мебели на другой, затем прыгнула на подоконник и потеряла равновесие.
Несовершеннолетняя попыталась удержаться, схватившись за москитную сетку, но упала из окна второго этажа коттеджа. Девочка сперва упала на козырёк дома, а затем – на землю.
С различными травмами пострадавшая была доставлена в больницу, где в настоящее время продолжает лечение.
Летом 2019 года в Ивьевском районе годовалый мальчик выпал из окна.
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Новости Беларуси. Вечером 23 июня в Речицком районе 8-летняя девочка выпала из окна. Как сообщает МВД Беларуси, школьница и её сёстры веселились в комнате. В...
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