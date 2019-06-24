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В Речицком районе 8-летняя школьница выпала из окна

25.06.2019 14:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вечером 23 июня в Речицком районе 8-летняя девочка выпала из окна.  

Как сообщает МВД Беларуси, школьница и её сёстры веселились в комнате. В какой-то момент мама позвала их выпить прохладительные напитки.  

Другие девочки пошли к маме, а их сестра осталась играть. Она прыгала с одного предмета мебели на другой, затем прыгнула на подоконник и потеряла равновесие.  

Несовершеннолетняя попыталась удержаться, схватившись за москитную сетку, но упала из окна второго этажа коттеджа. Девочка сперва упала на козырёк дома, а затем – на землю.  

С различными травмами пострадавшая была доставлена в больницу, где в настоящее время продолжает лечение.  

Летом 2019 года в Ивьевском районе годовалый мальчик выпал из окна. 

Лежавшего на земле ребёнка заметили прохожие – подробности здесь.  

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Новости Беларуси. Вечером 23 июня в Речицком районе 8-летняя девочка выпала из окна.   Как сообщает МВД Беларуси, школьница и её сёстры веселились в комнате. В...
 
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