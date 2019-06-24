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Концерты, мастер-классы спортсменов и активности для детей. Что происходит на фан-зонах около Дворца спорта

25.06.2019 14:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Многолюдно на главной фан-зоне II Европейских игр. Ежедневно там бывает до 30 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У Дворца спорта работает наш корреспондент Ксения Худолей.

Концерты, мастер-классы спортсменов и активности для детей. Что происходит на фан-зонах около Дворца спорта

Концерты, мастер-классы спортсменов и активности для детей. Что происходит на фан-зонах около Дворца спорта

Ксения Худолей, СТВ:
Ожидаются выступления творческих детских коллективов. А вечером на сцену выйдут популярные артисты: группа «Топлесс», Никита Фоминых, «Дядя Ваня и племянники».

Знакомые всем мелодии вечером сменятся венгерскими мотивами. На фуд-кортах можно будет попробовать венгерские блюда – с перчинкой.

Они исполнили песню Барских на баяне. Послушайте, как получилось

Концерты, мастер-классы спортсменов и активности для детей. Что происходит на фан-зонах около Дворца спорта

С каким настроением сюда пришли болельщики, смотрите в видеоматериале.

Концерты, мастер-классы спортсменов и активности для детей. Что происходит на фан-зонах около Дворца спорта

Концерты, мастер-классы спортсменов и активности для детей. Что происходит на фан-зонах около Дворца спорта

Концерты, мастер-классы спортсменов и активности для детей. Что происходит на фан-зонах около Дворца спорта

Концерты, мастер-классы спортсменов и активности для детей. Что происходит на фан-зонах около Дворца спорта

Концерты, мастер-классы спортсменов и активности для детей. Что происходит на фан-зонах около Дворца спорта

Концерты, мастер-классы спортсменов и активности для детей. Что происходит на фан-зонах около Дворца спорта

Концерты, мастер-классы спортсменов и активности для детей. Что происходит на фан-зонах около Дворца спорта

Концерты, мастер-классы спортсменов и активности для детей. Что происходит на фан-зонах около Дворца спорта

Концерты, мастер-классы спортсменов и активности для детей. Что происходит на фан-зонах около Дворца спорта

Концерты, мастер-классы спортсменов и активности для детей. Что происходит на фан-зонах около Дворца спорта

Люди в материале: Ксения Худолей
 
 
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Новости Беларуси. Многолюдно на главной фан-зоне II Европейских игр. Ежедневно там бывает до 30 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У Дворца...
 
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