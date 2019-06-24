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Концерты, мастер-классы спортсменов и активности для детей. Что происходит на фан-зонах около Дворца спорта
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Многолюдно на главной фан-зоне II Европейских игр. Ежедневно там бывает до 30 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У Дворца спорта работает наш корреспондент Ксения Худолей.
Ксения Худолей, СТВ:
Знакомые всем мелодии вечером сменятся венгерскими мотивами. На фуд-кортах можно будет попробовать венгерские блюда – с перчинкой.
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Концерты, мастер-классы спортсменов и активности для детей. Что происходит на фан-зонах около Дворца спорта
Новости Беларуси. Многолюдно на главной фан-зоне II Европейских игр. Ежедневно там бывает до 30 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У Дворца...
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