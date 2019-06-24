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Рекордсменом по подоходному налогу стал житель Минского района. Он заплатил больше 3,2 млн рублей

25.06.2019 15:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси рекордсменом по уплаченному подоходному налогу за 2018 год стал житель Минского района. Эту информацию подтвердили в МНС. Напомним, мужчина уплатил в казну 3 миллиона 271,3 тысячи рублей.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Доходы физлиц в Беларуси облагаются ставкой в 13%. Получается, что этот житель Минского района задекларировал доход за прошлый год как минимум 25 миллионов 163 тысячи рублей. Кроме того, у него могли быть доходы, которые не облагаются подоходным налогом.

Напомним, в Минске самый большой задекларированный доход за 2018 год составил 18,5 миллиона рублей. Ему же предъявлен к уплате наибольший подоходный налог в 1,8 миллиона рублей, который уже поступил в бюджет города.

Напомним, в Беларуси в этом году перенесли крайний срок уплаты подоходного налога — с 15 мая на 1 июня года, следующего за отчетным. Изменения предусмотрены обновленным Налоговым кодексом. Но подоходный налог, который насчитали на основании представленной декларации за 2018 год, нужно было уплатить не позже 3 июня (1 июня приходился на выходной день, поэтому крайний срок перенесли).

Подать декларации по подоходному налогу за полученные доходы в 2018 году нужно было было до 1 апреля. 

 
Теги: Минск
 
 
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