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Рекордсменом по подоходному налогу стал житель Минского района. Он заплатил больше 3,2 млн рублей
Источник материала: Tut.by
В Беларуси рекордсменом по уплаченному подоходному налогу за 2018 год стал житель Минского района. Эту информацию подтвердили в МНС. Напомним, мужчина
Доходы физлиц в Беларуси облагаются ставкой в 13%. Получается, что этот житель Минского района задекларировал доход за прошлый год как минимум 25 миллионов 163 тысячи рублей. Кроме того, у него могли быть доходы, которые не облагаются подоходным налогом.
Напомним, в Минске самый большой задекларированный доход за 2018 год
Напомним, в Беларуси в этом году
Подать декларации по подоходному налогу за полученные доходы в 2018 году нужно было было до 1 апреля.
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Мужчина уплатил в казну 3 миллиона 271,3 тысячи рублей.
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