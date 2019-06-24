В Бресте на переходе велосипедист на высокой скорости врезался в Mercedes

Источник материала: Tut.by

Авария с участием велосипедиста произошла 24 июня, в 19.00, на регулируемом пешеходном переходе в Бресте. Инцидент попал в объектив регистратора нашего читателя Александра.

Происшествие случилось около ТЦ Корона. Как видно на видео, водитель Mercedes не спеша поворачивал направо, пропуская пешеходов. В какой-то момент на переход на высокой скорости выехал велосипедист и врезался в правую переднюю часть автомобиля.

«Видео о том, как „нужно пролетать пешеходные переходы на велосипеде“. У водителя не было ни единого шанса увидеть велосипедиста. Кстати, насколько безопасно ездить на такой скорости по тротуару, с учетом того, что на нем могут находиться маленькие дети?», — прокомментировал видео автор.