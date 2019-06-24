Минское «Динамо» за два года потеряло 58 мест в рейтинге хоккейных клубов Европы

Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» за два года опустилось на 58 строк в рейтинге лучших хоккейных клубов Европы, который ежегодно составляет портал Hockey Archives.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

По сравнению с прошлым сезоном минское «Динамо» откатилось на 28 позиций, а с лета 2017-го «зубры» опутились с 27-го на 85-е место.

Минувший сезон стал одним из самых неудачных для минского «Динамо» за время выступления в КХЛ, команда заняла предпоследнее вместо в регулярном чемпионате.

В новом рейтинге минские динамовцы расположились вслед за австрийским «Зальцбургом» и впереди немецкого «Крефельда».

В топ-250 попали еще пять белорусских клубов. Минская «Юность» поднялась на 3 ступеньки и занимает 123-е место, гродненский «Неман» опустился сразу на 21 позицию и расположился на 138-й строке, солигорский «Шахтер» идет 160-м, «Динамо-Молодечно» поднялось на 16 ступенек и занимает 189-е место, «Гомель» рухнул на 67 позиций и обосновался на 230-й строке.

Во главе рейтинга уже 14-й год подряд пребывает российский клуб. Нынче это обладатель Кубка Гагарина московский ЦСКА, который потеснил с вершины хоккеистов питерского СКА. Тройку лучших замыкает финский «Кярпят» из Оулу.

Примечательно, что победитель хоккейной Лиги чемпионов минувшего сезона финский «Ювяскюля» занимает лишь 65-е место. Причина — неудачное выступление в национальном чемпионате, где команда заняла только 10-е место в «регулярке», а затем не смогла пройти квалификационный раунд за выход в четвертьфинал.

Отметим, что в топ-20 лучших клубов Европы вошли 7 команд из КХЛ, в числе которых казахстанский «Барыс» под управлением белорусского тренера Андрея Скабелки.

В двадцатке лучших 6 команд из России, 4 — из Швеции, 4 — из Чехии, 2 — из Швейцарии, 2 — из Германии, 1 — из Финляндии и 1 — из Казахстана.

Топ-20 лучших клубов Европы. Сезон-2018/19

1. ЦСКА (КХЛ, Россия) — 63,64 балла (+2 позиции)

2. СКА (КХЛ, Россия) — 59,71 (-1)

3. «Кярпят» (Финляндия) — 55,71 (+2)

4. «Фрелунда» (Швеция) — 53,66 (+14)

5. «Берн» (Швейцария) — 51,35 (+3)

6. «Автомобилист» (КХЛ, Россия) — 50,44 (+23)

7. «Фэрьестад» (Швеция) — 49,64 (+23)

8. «Мангейм» (Германия) — 48,92 (+44)

9. «Цуг» (Швейцария) — 48,78 (+23)

10. «Авангард» (КХЛ, Россия) — 48,68 (+21)

11. «Пльзень» (Чехия) — 48,30 (+1)

12. «Лулео» (Швеция) — 47,57 (+31)

13. «Юргорден» (Швеция) — 47,11 (-6)

14. «Комета» (Чехия) — 46,31 (-8)

15. «Локомотив» (КХЛ, Россия) — 45,91 (+4)

16. «Мюнхен» (Германия) — 45,37 (-7)

17. «Металлург» Мг (КХЛ, Россия) — 43,94 (+11)

18. «Либерец» (Чехия) — 43,90 (+30)

19. «Барыс» (КХЛ, Казахстан) — 43,78 (+36)

20. «Тршинец» (Чехия) — 43,25 (-7).

…85. «Динамо-Минск» Мн (КХЛ, Беларусь) — 23,54 (-28)

…123. «Юность-Минск» (Беларусь) — 14,43 (+3)

…138. «Неман» (Беларусь) — 13,16 (-21)

…160. «Шахтер» (Беларусь) — 10,80 (-3)

…189. «Динамо-Молодечно» (Беларусь) — 9,43 (+16)

…230. «Гомель» (Беларусь) — 7,57 (-67)…