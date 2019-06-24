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Минское «Динамо» за два года потеряло 58 мест в рейтинге хоккейных клубов Европы
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо» за два года опустилось на 58 строк в
По сравнению с прошлым сезоном минское «Динамо» откатилось на 28 позиций, а с лета 2017-го «зубры» опутились с 27-го на 85-е место.
Минувший сезон стал одним из самых неудачных для минского «Динамо» за время выступления в КХЛ, команда заняла предпоследнее вместо в регулярном чемпионате.
В новом рейтинге минские динамовцы расположились вслед за австрийским «Зальцбургом» и впереди немецкого «Крефельда».
В топ-250 попали еще пять белорусских клубов. Минская «Юность» поднялась на 3 ступеньки и занимает 123-е место, гродненский «Неман» опустился сразу на 21 позицию и расположился на 138-й строке, солигорский «Шахтер» идет 160-м, «Динамо-Молодечно» поднялось на 16 ступенек и занимает 189-е место, «Гомель» рухнул на 67 позиций и обосновался на 230-й строке.
Во главе рейтинга уже 14-й год подряд пребывает российский клуб. Нынче это обладатель Кубка Гагарина московский ЦСКА, который потеснил с вершины хоккеистов питерского СКА. Тройку лучших замыкает финский «Кярпят» из Оулу.
Примечательно, что победитель хоккейной Лиги чемпионов минувшего сезона финский «Ювяскюля» занимает лишь 65-е место. Причина — неудачное выступление в национальном чемпионате, где команда заняла только 10-е место в «регулярке», а затем не смогла пройти квалификационный раунд за выход в четвертьфинал.
Отметим, что в топ-20 лучших клубов Европы вошли 7 команд из КХЛ, в числе которых казахстанский «Барыс» под управлением белорусского тренера Андрея Скабелки.
В двадцатке лучших 6 команд из России, 4 — из Швеции, 4 — из Чехии, 2 — из Швейцарии, 2 — из Германии, 1 — из Финляндии и 1 — из Казахстана.
Топ-20 лучших клубов Европы. Сезон-2018/19
1. ЦСКА (КХЛ, Россия) — 63,64 балла (+2 позиции)
…85. «Динамо-Минск» Мн (КХЛ, Беларусь) — 23,54 (-28)
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Минское «Динамо» за два года опустилось на 58 строк в рейтинге лучших хоккейных клубов Европы, который ежегодно составляет портал Hockey Archives.
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