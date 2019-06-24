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В Беларуси изменятся правила получения иностранной безвозмездной помощи

25.06.2019 15:49 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В Беларуси изменятся правила получения иностранной безвозмездной помощи

Условия получения иностранной безвозмездной помощи усовершенствуют в Беларуси. Изменения в соответствующий декрет готовятся по поручению президента Александра Лукашенко.

Подготовкой проекта декрета об иностранной безвозмездной помощи занимается Департамент по гуманитарной деятельности Управления делами президента вместе с заинтересованными госорганами. Ранее документ уже выносился на общественное обсуждение, пишет БелТА.

Ожидается, что порядок получения, регистрации и использования иностранной безвозмездной помощи претерпит изменения. Уточняется понятие «иностранная безвозмездная помощь», а также изменяются цели ее использования, порядок регистрации, освобождения от налогов и сборов. 

Помимо этого, сроки выдачи заключений госорганами и рассмотрения документов в Департаменте по гуманитарной деятельности будут сокращены. Нововведения позволят увеличить объемы привлекаемых в страну безвозмездных средств и придадут новый импульс в реализации гуманитарных проектов.

 
 
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Условия получения иностранной безвозмездной помощи усовершенствуют в Беларуси. Изменения в соответствующий декрет готовятся по поручению президента Александра...
 
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