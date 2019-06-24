Священник РПЦ: Во время войны солдаты гибли, потому что были безбожниками

"Есть очень показательный для всех нас урок. В первые месяцы войны практически более 60% Красной армии, то есть молодых бойцов, которые были рождены уже в безбожное время, большинство из них не были крещёные, они были убиты.





Это была жертва несоизмеримая. Это была жертва, которая была принесена за безбожие. И войну выиграли крещёные люди", - заявил митрополит.