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Священник РПЦ: Во время войны солдаты гибли, потому что были безбожниками
Источник материала: Партизан
Некрещёные советские солдаты погибали за то, что были безбожниками, а выиграли войну крещёные, заявил митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны.
Его речь
"Есть очень показательный для всех нас урок. В первые месяцы войны практически более 60% Красной армии, то есть молодых бойцов, которые были рождены уже в безбожное время, большинство из них не были крещёные, они были убиты.
Это была жертва несоизмеримая. Это была жертва, которая была принесена за безбожие. И войну выиграли крещёные люди", - заявил митрополит.
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Некрещёные советские солдаты погибали за то, что были безбожниками, а выиграли войну крещёные, заявил митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере...
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