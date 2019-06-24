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Священник РПЦ: Во время войны солдаты гибли, потому что были безбожниками

25.06.2019 15:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Некрещёные советские солдаты погибали за то, что были безбожниками, а выиграли войну крещёные, заявил митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны.

Его речь публикует Телеграм-канал Белгород №1

"Есть очень показательный для всех нас урок. В первые месяцы войны практически более 60% Красной армии, то есть молодых бойцов, которые были рождены уже в безбожное время, большинство из них не были крещёные, они были убиты.

Это была жертва несоизмеримая. Это была жертва, которая была принесена за безбожие. И войну выиграли крещёные люди", - заявил митрополит.



 
 
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Некрещёные советские солдаты погибали за то, что были безбожниками, а выиграли войну крещёные, заявил митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере...
 
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