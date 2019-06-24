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Имейте ввиду: монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платежным средством в Украине

25.06.2019 14:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Граждане смогут без ограничений бесплатно обменять монеты номиналов 1, 2 и 5 копеек и банкноты других номиналов в течение следующих трех лет, сообщил глава Нацбанка Украины Яков Смолий.



В Украине монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек вскоре перестанут быть платежным средством и будут выведены из обращения. Об этом на брифинге 25 июня сообщил глава Нацбанка Украины Яков Смолий, сообщает "ГОРДОН".

"Монеты 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платежным средством в Украине с 1 октября 2019 года. С этого времени их не будут принимать во время расчета наличными за товары и услуги, а НБУ начнет изымать эти монеты из наличного обращения. 

В то же время граждане смогут без ограничений бесплатно обменять эти монеты и банкноты других номиналов в течение следующих трех лет. Кроме этого, мы планируем постепенно начать изымать из обращения монеты номиналом 25 копеек.

В отличие от одной, двух и пяти копеек, 25 копеек пока будут оставаться в наличном обращении, ими можно будет рассчитываться. Но те монеты, которые будут попадать в банки, не будут возвращаться, поэтому постепенно их будет все меньше", – сказал Смолий.

Он также анонсировал введение банкноты номиналом 1 тыс. грн.

"В результате после завершения этих процессов в течение следующих трех лет банкнотно-монетный ряд гривны сократится с 17 номиналов до 12", – сказал глава НБУ. 


 
 
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Граждане смогут без ограничений бесплатно обменять монеты номиналов 1, 2 и 5 копеек и банкноты других номиналов в течение следующих трех лет, сообщил глава Нацбанка...
 
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