Имейте ввиду: монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платежным средством в Украине









ГОРДОН ". В Украине монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек вскоре перестанут быть платежным средством и будут выведены из обращения. Об этом на брифинге 25 июня сообщил глава Нацбанка Украины Яков Смолий, сообщает "".





"Монеты 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платежным средством в Украине с 1 октября 2019 года. С этого времени их не будут принимать во время расчета наличными за товары и услуги, а НБУ начнет изымать эти монеты из наличного обращения.





В то же время граждане смогут без ограничений бесплатно обменять эти монеты и банкноты других номиналов в течение следующих трех лет. Кроме этого, мы планируем постепенно начать изымать из обращения монеты номиналом 25 копеек.





В отличие от одной, двух и пяти копеек, 25 копеек пока будут оставаться в наличном обращении, ими можно будет рассчитываться. Но те монеты, которые будут попадать в банки, не будут возвращаться, поэтому постепенно их будет все меньше", – сказал Смолий.





Он также анонсировал введение банкноты номиналом 1 тыс. грн.





"В результате после завершения этих процессов в течение следующих трех лет банкнотно-монетный ряд гривны сократится с 17 номиналов до 12", – сказал глава НБУ.



