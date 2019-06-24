В последний путь: SpaceX отправила в космос прах 152 человек









Свобода . Ракета выведет на три разные орбиты 24 правительственных и коммерческих спутника общей массой 3,7 тонны, передает радио





Среди них – аппарат Prox-1, оснащённый солнечным парусом; устройством, позволяющим использовать солнечное излучение в качестве движителя вместо традиционных ракетных двигателей.





Кроме того, на орбиту отправился спутник Orbital Test Bed, на котором размещены сверхточные атомные часы Deep Space Atomic Clock с планируемой погрешностью хода в одну секунду за десять миллионов лет.





Среди грузов, отправленных на орбиту, – фрагменты праха 152 человек, пожелавших быть похороненными в космосе. Их запускает на орбиту с 1997 года техасская компания Celestis.





Пуск 25 июня стал третьим успешным для ракет-носителей Falcon Heavy. Одним из заказчиков впервые выступает Министерство обороны США.









В SpaceX надеются, что удачный старт позволит ей претендовать на правительственные заказы в будущем. Ранее тендер на разработку тяжёлых ракет-носителей для ВВС США выиграли три других частных подрядчика, компания Илона Маска пытается обжаловать это решение в суде.