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Их нравы: глава Минпрома РФ в командировке жил в номере за 22 тысячи долларов в сутки

25.06.2019 16:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Правозащитная организация «Трансперенси Интернешнл — Россия» выяснила, что министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время зарубежных командировок селится в пятизвездочных отелях в номерах президент-класса. Как это возможно с учетом ограничений на проживание расходов чиновников, пишет Meduza.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Основываясь на данных госзакупок, организация подсчитала, что в 2016—2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в отелях за рубежом не менее 19,3 миллиона российских рублей (около 306 тысяч долларов). «Трансперенси» привела данные о семи отелях, где селился Мантуров: стоимость номеров колеблется от 218 тысяч российских рублей (3,5 тысячи долларов) до 1,4 миллиона российских рублей (22 тысячи долларов) в сутки. Эти расходы оплатили из федерального бюджета.

«Трансперенси» отмечает, что расходы на проживание чиновников за рубежом ограничены. Правда, госслужащие могут обойти эти нормы, получив разрешение от своего руководителя. В организации отметили, что расходы Мантурова на командировки в сотни раз превышают установленные нормы, и, если бы он и его подчиненные тратили в пределах лимита, бюджет сэкономил бы 12,5 миллиона рублей (почти 200 тысяч долларов).

В «Трансперенси Интернешнл» отметили, что запросили информацию о фактических расходах на командировки у более чем 50 органов власти, в том числе администрации президента и правительства, но получили детальные ответы только в двух случаях. Так, Минтранс в 2018 году потратил на гостиницы более 14 миллионов рублей (222 тысячи долларов), а на перелеты — почти 60 миллионов (950 тысяч долларов). Роспечать в 2016—2018 годах потратила на командировки 16,9 миллиона рублей (270 тысяч долларов).

 
 
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Расходы Мантурова на командировки в сотни раз превышают установленные нормы.
 
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