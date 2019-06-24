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Бронзовый призер Олимпиады перешел в минское «Динамо»

25.06.2019 15:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» договорилось о контракте с 28-летним канадским защитником Стефаном Эллиотом.


Reuters

Эллиотт провел 87 матчей в НХЛ, набрав 25 (8+17) очков. В 2016 году Стефан перебрался в КХЛ, отыграв один за сезон за «Ак Барс». В составе казанского клуба он отметился 11 (4+7) очками в 32 встречах, после чего перешел в шведский «ХВ-71».

В 2017 году права на игрока перешли минскому «Динамо».

В прошедшем сезоне Стефан Эллиотт выступал сразу за три североамериканских клуба. В АХЛ набрал 28 (7+21) очков в 64 играх за «Уилкс-Берри» и «Беллевиль». Также Эллиотт трижды выходил на лед в составе «Оттавы» в НХЛ.

В 2018 году защитник стал бронзовым призером Олимпиады в составе сборной Канады. Напомним, на тот турнир не приехали хоккеисты НХЛ.

 
 
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Минское «Динамо» договорилось о контракте с 28-летним канадским защитником Стефаном Эллиотом.
 
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