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Работник цирка-шапито пропал в Молодечно

25.06.2019 15:58 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Работник цирка-шапито пропал в Молодечно
Фото из архива

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечно пропал гражданин Украины, который работал в цирке-шапито, сообщили БЕЛТА Молодечненском РОВД.

"Разыскивается исчезнувший Ненашев Александр Иванович 1966 года рождения, гражданин Украины. О пропаже мужчины в оперативно-дежурную часть сообщили 22 июня", - рассказали в милиции.

Выяснилось, что в ночь с 18 на 19 июня в Молодечно приехал цирк-шапито. Арена и лагерь разместились в городском парке имени Победы. В числе работников цирка был и Александр Ненашев. Обосновался мужчина в вагончике, ухаживал за животными. "Рабочий 19 июня покинул территорию цирка и, по словам рекламного директора, больше в лагере не появлялся. Сотрудники рассказали, что видели, как Ненашев спускался по тропинке в сторону летнего амфитеатра. Коллеги также слышали о его намерениях не возвращаться после турне в Украину, а остаться в Беларуси", - отметили в РОВД.

Представления цирка в Молодечно прошли с 21 по 23 июня, после чего артисты продолжили гастрольный тур по городам Беларуси. Местонахождение Александра Ненашева до сих пор неизвестно.

Приметы разыскиваемого на момент исчезновения: на вид около 50 лет, рост 170 см, худощавый, лицо бледное, глаза серые, нос прямой. Носит небольшую бороду. Особые приметы: на левой руке деформирован средний либо указательный палец. На ногах есть шрамы, образовавшиеся в результате язв после укусов животных. Мужчина был одет в светлые в клетку бриджи, футболку, светлые кроссовки, на голове была светлая кепка и очки. При себе имел светло-коричневую сумку на одной шлейке через плечо.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечно пропал гражданин Украины, который работал в цирке-шапито, сообщили БЕЛТА Молодечненском РОВД. "Разыскивается исчезнувший...
 
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