На Европейских играх в Минске разыграют путевки на Олимпиаду-2020

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске на II Европейских играх начался новый спортивный день. Сегодня награды разыграют в таких дисциплинах как спортивная аэробика, велогонка на шоссе, дзюдо, прыжки на батуте, пулевая стрельба. Уже проходят четвертьфиналы в одиночном разряде среди женщин и мужчин по настольному теннису, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

В Минске жарко – и речь не только о погоде. Европейские игры достигли своего экватора и спортивные страсти накаляются. Вечером мастера малой ракетки разыграют награды в смешанном парном разряде.

В белорусской команде – легенды мирового настольного тенниса Владимир Самсонов и Виктория Павлович. От них медалей ждут в первую очередь. Есть в сборной и перспективная молодежь. Где, как ни здесь, у себя дома, им заявить о себе так же громко.

«Это очень важно не только для меня, но и для всей команды. Ответственность вдвойне чувствуется, так как выступаем дома. Но это и вдвойне приятнее», – сказал член сборной Беларуси по настольному теннису Александр Ханин.

В настольном теннисе разыграют целых девять путевок на Олимпийские игры в Токио 2020 года, так что борьба ожидается нешуточная.

«Приехал основной состав. Это те спортсмены, которые борются за олимпийские лицензии. Цель – это, естественно, медали», – сказал старший тренер сборной России по настольному теннису Давид Саргсян.

Жарко в эти дни не только на трибунах. В фан-зонах – аншлаги. Сюда идут семьями даже те, кто спортом не увлекается. На нескольких площадках Минска можно не только поболеть за спортсменов. Здесь много активностей: мастер-классы, фото-зоны и фуд-корты.

Соревновательный день насыщенный. И болельщики, и журналисты смогут успеть везде. Ведь между площадками и фан-зонами курсируют специальные автобусы хабы. Они довезут в любую точку совершенно бесплатно – стоит только показать билет или карту аккредитации.