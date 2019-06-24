Состоялась встреча в Брестском областном управлении здравохранения с инициаторами кампании «За здоровье»

Источник материала: Виртуальный Брест

По предложению главного управления по здравоохранению Брестского облисполкома прошла встреча с инициаторами кампании «За здоровье» Анной Канюс и Игорем Масловским. Поводом для встречи стало коллективное обращение, направленное на повышение качества и доступности здравоохранения в городе. Обращение поддержали более 1100 жителей Бреста.





Представитель облздрава Александр Лыскович, проинформировал, что ответы на коллективное обращение подготовлены и уже отправлены, а цель данной встречи услышать напрямую проблемы и предложения от инициаторов кампании «За здоровье» и ознакомить с позицией облздрава. Справочную информацию о работе медучреждений в городе предоставил главврач центральной поликлиники Сергей Кляус.

«Дискуссия получилось интересной для обеих сторон. Я озвучила те вопросы, которые не вошли в обращение, но волнуют брестчан. Это блок вопросов об организации лечения в онкологическом диспансере, утренние очереди в детской поликлинике, транспортировка больных от квартиры до карет скорой помощи, проблема преемственности опыта у специалистов. Не все ответы меня удовлетворили, но сам факт такой дискуссии радует. Мы много говорили о реформировании системы здравоохранения, об отсутствии гибкого подхода к решению проблем. Например, в случае поломки оборудования больница или поликлиника вынуждена ждать месяц и более на замену запчастей и ремонт. Это, естественно, сказывается на пациенте, который не может получить гарантируемую ему услугу вовремя по месту жительства. Сформировать базу запчастей центральная поликлиника не может - не позволяет законодательство. Вот так и получается: депутаты-медики есть и в Советах и в Палате представителей, а вопросы на законодательном или министерском уровне они не решают» – прокомментировала итоги встречи Анна Канюс, председатель Брестской городской организации Белорусской социал-демократической партии (Грамада).

«На вопрос о строительстве новых учреждений здравоохранения нам ответил Сергей Кляус. Он заверил, что сейчас ведутся проектно-сметные работы, а уже осенью этого года будет начато строительство учреждений здравоохранения в заречном микрорайоне. Мы предупредили, что будем отслеживать ситуацию с соблюдением темпов строительства. Специалисты облздрава отметили, что работа врача будет более привлекательной, если будет достойная оплата и возможность льготного кредитования для постройки жилья. С этим нельзя не согласиться и для этого нужны решения на уровне парламента. Но нынешние депутаты, как видим, это решить не могут. В случае нашего избрания, мы будет добиваться повышения бюджетного финансирования на систему здравоохранения до 8%, вместо 4,6%!» - озвучивает свои идеи руководитель организации «За свой город» Игорь Масловский.

По словам Анны Канюс, представители кампании «За здоровье» внесли ряд новых предложений в облздрав. «Например, мы просили инициировать процедуру оснащения всех аптек тонометрами. Если в каждой аптеке будет стоять доступный для измерения давления прибор, то это также будет способствовать повышению качества и доступности здравоохранения. От своего имени мы намерены отправить в каждую аптеку такое предложение. Мы также посоветовали медикам быть более открытыми перед населением, рассказывать о своих достижениях и проблемах, о тех или иных путях выхода из сложившейся ситуации. Качество и доступность образования для нас является одним из приоритетов, поэтому мы продолжаем кампанию «За здоровье»» - добавляет Анна Канюс.

Напомним, что инициаторами кампании «За здоровье» являются представители Белорусской социал-демократической партии (Грамада), кампании «Право выбора», некоммерческих организаций «За свой город», «РАВЕНСТВОиСПРАВЕДЛИВОСТЬ», жители областного центра.

Пресс-служба Брестской

областной организации БСДП