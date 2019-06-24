Виртуального щенка чихуахуа продали мужчине. Разбиралась милиция

Источник материала: Виртуальный Брест

Житель Ганцевичей остался без домашнего питомца и денег.





Мужчина увидел объявление в интернете о продаже 7-месячного щенка чихуахуа. Списался с продавцом, тот передал реквизиты банковского счета, на который необходимо перевести аванс. Житель райцентра выполнил инструкцию. После этого объявление пропало, а оставленный продавцом телефон для связи перестал отвечать.

Мужчина обратился с заявлением в Ганцевичский РОВД. В ходе проверки сотрудники ОУР установили, что вымышленного щенка «продавала» жительница деревни Кривичи Солигорского района Минской области, 1992 года рождения. Фотографию собаки девушка взяла в интернете.

ОСК возбуждено уголовное дело по факту мошенничества (ч. 1 ст. 209 УК Республики Беларусь).

Официальный представитель УВД Анна Иващенко.

Фотография использована в качестве фотоиллюстрации.