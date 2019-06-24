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На знаке ограничение "120", а камера ловила на "90". Как автовладелец "победил" камеру фотофиксации в ГАИ и что будет с незаконными штрафами

25.06.2019 16:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Камеры фотофиксации скоростного режима уже стали привычным явлением в повседневной жизни водителей. Где их только нет и что они только не ограничивают! Но расставлять их тоже нужно с умом и знанием законодательства. И да, они должны "дружить" с дорожными знаками, ограничивающими скоростной режим. А вот в этой части иногда бывают нюансы.

На знаке ограничение "120", а камера ловила на "90". Как автовладелец "победил" камеру фотофиксации в ГАИ и что будет с незаконными штрафами

История Алексея - красноречивый тому пример. 3 марта дней Алексей ехал по трассе М1 Брест - Минск - граница РФ. Вдруг краем глаза он заметил вспышку камеры фотофиксации. На спидометре - "109", на дорожном знаке - "120". Что это значит? Наверное, ошибка какая-то. Через пару дней Алексей все же решил проверить через официальный сайт МВД Беларуси наличие нарушений ПДД, числящихся за ним. Чутье не подвело: после введения персональных данных ресурс сообщил об одном наложенном штрафе.

На знаке ограничение "120", а камера ловила на "90". Как автовладелец "победил" камеру фотофиксации в ГАИ и что будет с незаконными штрафами

Благо наличие видеорегистратора в автомобиле Алексея позволило понять, почему нарушение было зафиксировано, хотя самого нарушения как такового не было, как бы странно это ни звучало. 

Алексей: "Чтобы оспорить постановление, я хорошо подготовился. Проехал по этому же маршруту и обнаружил проблему с установкой знаков ограничения скорости на данном участке. Часть знаков была или завешена, или отвернута от дороги, что автоматически отменяло их действие. Иными словами, водитель должен двигаться в этом месте так, как будто никакого знака здесь нет. На 517-м километре автодороги установлен знак "120" для легковых автомобилей. В тот день знак не был ни отвернут, ни завешен - он действовал. От этого знака до 509-го километра, где была установлена камера фотофиксации, настроенная на ограничение "90", отсутствовали обозначенные перекрестки, равно как и населенные пункты. Был только один зачехленный знак "120" на 511-м километре дороги. В обычное время данный знак повышает скоростной режим для авто, въезжающих на автодорогу перед этим знаком.

Получился интересный казус: те, кто ехал по дороге с 517-го километра, по Правилам могли ехать со скоростью 120, а те, кто только въехал на дорогу перед знаком на 511-м километре, - только 90. А такого быть не может. Вернее, может, как в моем случае и произошло, но быть не должно. Я глубоко засомневался, что камера может различать тех, кто едет по дороге издалека, и тех, кто только что на нее попал. Поэтому свои сомнения изложил в заявлении в ГАИ с просьбой отменить постановление.

На знаке ограничение "120", а камера ловила на "90". Как автовладелец "победил" камеру фотофиксации в ГАИ и что будет с незаконными штрафами

Кстати, благодаря форумам и общению в соцсетях выяснилось, что я не единственный водитель, который попался на эту камеру фотофиксации. Все были в недоумении, почему по знаку можно было ехать 120, а камера ловила на 90. На отмену постановления, вынесенного в отношении меня, я особо не рассчитывал. Но в УГАИ Витебского облисполкома к моим аргументам отнеслись внимательно - и произошло чудо, вернее, справедливость. Постановление отменили.

На знаке ограничение "120", а камера ловила на "90". Как автовладелец "победил" камеру фотофиксации в ГАИ и что будет с незаконными штрафами

И не просто отменили с направлением материалов на новое рассмотрение, с мотивировкой "в связи с отсутствием в деянии состава административного правонарушения"…

Статья 9.6 ПИКоАП. Обстоятельства, исключающие административный процесс

1. Обстоятельствами, исключающими административный процесс в отношении физического лица, являются:
1) отсутствие события административного правонарушения;
2) отсутствие в деянии состава административного правонарушения;
3) истечение сроков наложения административного взыскания…


Что же все-таки произошло? Почему настройки камеры фотофиксации противоречили установленным дорожным знакам, ограничивающим скоростной режим? Ответ на этот вопрос есть.

Алексей: "Я считаю, что ГАИ обоснованно установила ограничение скорости "90" на данном участке - он серьезно нуждался в ремонте, был запрос от "Витебскоблавтодора" на этот счет. Кстати, спасибо одному из пользователей соцсетей за запрос и публикацию ответа от Министерства транспорта. И за проведенную работу по систематизации всей информации по местам установки камер, знаков и т.д. Я воспользовался его выкладками в процессе подготовки заявления. 

В СЗАО "Безопасные дороги" полностью и правильно выполнили свои обязанности по фиксации превышения скорости. У них была информация об установленном ограничении скорости на данном участке, согласование ГАИ на установку камеры. В их обязанности не входит проверять корректность введенных ограничений, установки знаков и т.д. 

УГАИ Витебского облисполкома, которое рассматривало мое заявление, повело себя адекватно, отменив неправомерное постановление в мой адрес. Никаких отсылок к "несертифицированным видеорегистраторам", "экспертизам видеозаписей" и прочей ерунды. Заявление рассмотрели, видеозапись просмотрели, разобрались с сутью - отменили постановление (я до последнего сомневался в успехе). Но далеко не все отделения ГАИ ведут себя аналогично. Есть немало ситуаций, когда люди борются с системой и не могут доказать свою невинность. 

Вина лежит на ДЭУ, чьи работники развернули (зачехлили) знаки ограничения скорости, но не установили никаких временных знаков, насколько знаю - на это даже есть соответствующие требования СТБ. Получается так, что должностные лица ГАИ теперь знают о сложившейся ситуации. И вопрос в том, как они будут решать эту проблему. Я не один, кто получил постановление с данной камеры за все дни, которые она работала, а работала она длительный период времени. Некоторые, кто двигался со скоростью 120-129, получили штрафы на гораздо большие суммы. И не все в отличие от меня смогли собрать информацию, правильно подготовить заявление и добиться своего. Как будут отменять их постановления и возвращать уплаченные штрафы? Кто понесет ответственность за это? Или предпочтут замять?"

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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  Камеры фотофиксации скоростного режима уже стали привычным явлением в повседневной жизни водителей. Где их только нет и что они только не ограничивают! Но...
 
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