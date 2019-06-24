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Доллар снова пробил годовой минимум — что происходит? Разбираемся с экономистом

25.06.2019 16:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Американская валюта стабильно падает вот уже третью неделю. За это время дважды на торгах доллар немного прибавлял в цене, в остальное время только падал. С 6 июня доллар потерял уже 6,39 копейки. Сегодня «американец» также дешевеет. Стоит ли волноваться за доллар и что будет дальше?

Доллар снова пробил годовой минимум — что происходит? Разбираемся с экономистом

— Уже несколько последних лет у нас прослеживается очень четкая тенденция: доллар ведет себя по отношению к белорусскому рублю так же, как к российскому, — говорит старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. — Только по отношению к белорусскому рублю это чуть меньше выражено. В частности, в прошлом году у нас доллар рос, а российский рубль падал. По одной простой причине: в прошлом году доллар заметно вырос к российскому рублю. В этом году тенденция обратная. Доллар падает по отношению к российскому рублю, и в результате он опускается и к белорусскому рублю. У нас сейчас доллар сильно дешевле, чем был в начале года, соответственно, российский рубль чуть дороже, чем был в начале года.

По словам Вадима Иосуба, к таким колебаниям иностранной валюты нужно окончательно привыкнуть.

— Мы живем при плавающем курсе. По крайней мере, с 2015 года он стал по-настоящему плавающим, — говорит он. — А это означает, что будут как длительные периоды роста доллара, так и длительные периоды падения. Это абсолютно нормально.

По поводу вопроса, когда перекладывать рубли в доллары и наоборот, Вадим Иосуб объясняет: вопрос не совсем корректный.

— Если пытаться этим заниматься, ничего, кроме потерь, не будет, — считает аналитик. — Как лучше поступить? Придумать для себя структуру валютной корзины, при помощи которой вы будете хранить сбережения. Как вариант: 50% в белорусских рублях, 25% в долларах и 25% в евро. Причем если речь о белорусских, то это, конечно, депозит. Потому что ставки по рублям больше, чем по валюте, а когда при этом еще растет белорусский рубль, то получается супервыгодно. Валютную часть с учетом невысоких ставок по депозитам можно держать как в наличном виде, так и на депозите, большой разницы нет.

— Если откладывать сбережения в таком виде, то можно не переживать, растет белорусский рубль или падает. Корзину можно подкорректировать в том случае, если рубль начнет устойчиво падать. Можно тогда сократить рублевую часть до 30% и увеличить валютные части до третей, — считает Иосуб. — Но искать момент, когда все доллары перевести в рубли или наоборот, — это не очень мудрое занятие, потому что самый выгодный курс человек не угадает, потом будет кусать локти, что не вовремя перевел.

Что касается ситуации с российским рублем, то, по мнению аналитика, пока предугадать, как поведет себя эта валюта, довольно сложно.

— Здесь нет никаких законов, есть мировая экономика и мировая политика, — отмечает Иосуб. — В августе — начале сентября прошлого года российский рубль очень сильно обвалился. Тогда, во-первых, прошел последний раунд жестких санкций. А во-вторых, американцы пообещали ввести еще более жесткие санкции: запрет покупать российский госдолг, санкции по отношению к российским госбанкам и так далее. Они-то вроде пообещали, но уже прошло месяцев 10, а вводить их американцы не торопятся. Когда стало понятно, что это обещания, а не реальная угроза, российский рубль стал отыгрывать падение обратно.

Нефть сейчас стоит достаточно высоко благодаря напряженности между США и Ираном, новых антироссийских болезненных санкций нет, и благодаря этому российский рубль укрепляется. Будет ли так всегда? Нет, не будет. В случае сильного падения нефти либо новых санкций, либо и того и другого российский рубль начнет падать по отношению к доллару, а вместе с ним и белорусский рубль. Произойдет ли это и когда, в точности сказать никто не может.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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  Американская валюта стабильно падает вот уже третью неделю. За это время дважды на торгах доллар немного прибавлял в цене, в остальное время только падал. С 6 июня...
 
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