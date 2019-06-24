Барановичи и китайский Шиянь намерены стать побратимами

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Барановичи и китайский город Шиянь провинции Хубэй сегодня подписали протокол о намерениях установления побратимских отношений, сообщила корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя Барановичского горисполкома Наталья Федорова.





Под документом свои подписи поставили председатель Барановичского горисполкома Юрий Громаковский и вице-мэр народного правительства города Шиянь У Е. Стороны намерены на взаимовыгодных условиях совместно продвигать дружественные и торгово-экономические связи, сотрудничать в сферах образования, культуры, спорта и других.

"Партнеры заинтересованы в сотрудничестве в разных сферах, сегодня мы обсудили возможные точки соприкосновения. Шиянь - машиностроительный город. В первую очередь в этой отрасли могут быть налажены контакты. Есть перспективы в туризме: представители Китая отмечают красоту нашей природы, чистый воздух. Также поговорили о возможностях сотрудничества в сферах здравоохранения и образования", - рассказала Наталья Федорова. В целом Барановичи укрепляют сотрудничество с Китаем, ежегодно экспорт товаров в Поднебесную увеличивается примерно на 20%.

Шиянь является крупным автомобилестроительным, торговым и культурным центром на западе провинции Хубэй. В городе проживают более 3 млн человек.

У Барановичей 24 города-побратима, в том числе один из Китая - Чиби. Также подписано соглашение о намерениях установления партнерских отношений с Ичаном. Оба этих города располагаются в провинции Хубэй.