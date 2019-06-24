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Выездной прием граждан проведут в Ленинском районе г. Бреста

25.06.2019 16:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Администрация Ленинского района г. Бреста приглашает жителей Ленинского района воспользоваться услугами многопрофильного консультационного пункта

Выездной прием граждан проведут в Ленинском районе г. Бреста

27 июня 2019 года с 18.00 до 20.00 в ЖЭС -2 по адресу: г. Брест, ул. Советская, 134

Личный прием граждан ведут:

- Милошевский Валентин Станиславович – глава администрации Ленинского района г. Бреста, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь;

- Красовский Николай Васильевич – председатель Брестского городского Совета депутатов;

- Дмитрук Сергей Иванович – начальник ОВД администрации Ленинского района г. Бреста;

- Дорогой Олег Леонидович – заместитель начальника по эксплуатации жилищного фонда КУП «ЖРЭУ г.Бреста»;

- Ильяшук Александр Николаевич – заместитель генерального директора по благоустройству и содержанию жилищного фонда КУМПП «Брестское городское ЖКХ»;

- Кляус Сергей Вильгельмович - главный врач УЗ «Брестская центральная поликлиника», депутат Брестского городского Совета депутатов;

- Литвинович Владимир Владимирович – заместитель директора ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бреста»;

- Ничишина Татьяна Викторовна – декан биологического факультета УО «Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина», депутат Брестского городского Совета депутатов;

- Потапчук Сергей Павлович – заместитель главы администрации Ленинского района г. Бреста;

- Пролиско Андрей Владимирович – директор ГП «Брестводоканал», депутат Брестского городского Совета депутатов;

- Переходский Эдуард Петрович – начальник ЖЭС-2.

ЖДЕМ ВАС!

 
Теги: Брест
 
 
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  Администрация Ленинского района г. Бреста приглашает жителей Ленинского района воспользоваться услугами многопрофильного консультационного пункта 27 июня 2019...
 
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