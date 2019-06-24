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В администрации Ленинского района г. Бреста ветеранам и узникам вручили юбилейные медали

25.06.2019 16:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В зале заседаний администрации Ленинского района г. Бреста состоялось торжественное вручение юбилейных медалей к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков ветеранам Великой Отечественной войны и узникам фашистских концлагерей.

В администрации Ленинского района г. Бреста ветеранам и узникам вручили юбилейные медали

Глава администрации Ленинского района г. Бреста, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Валентин Милошевский поблагодарил присутствующих за то, что они с каждым днем пребывания на фронте, приближали день победы, за то, что они выжили во вражеских застенках и в послевоенное время восстанавливали народное хозяйство.

В администрации Ленинского района г. Бреста ветеранам и узникам вручили юбилейные медали

Глава администрации Валентин Милошевский, военный комиссар города Бреста и Брестского района полковник Валерий Косянюк и председатель районного Совета ветеранов Валентина Карпук вручили ветеранам медали, подарки и цветы.

В этот день медали получили: Мельник Николай Никитович, Гринёв Николай Сергеевич, Светкин Пётр Миронович, Платонова Мария Степановна, Морозов Вячеслав Михайлович, Морозова Раиса Михайловна, Просмыцкий Николай Александрович, Жемчужная Тамара Георгиевна, Жук Владимир Васильевич, Забровский Лев Иванович, Панасович-Апанас Галина Васильевна, Раткевич Валентина Ивановна, Скребец Федор Иванович, Черненко Валентина Илларионовна, Шишко Сергей Васильевич, Янина Лариса Елисеевна.

В ответном слове Николай Александрович Просмыцкий прочел авторские стихи о Родине, подвиге, мире и счастье. Председатель областной ассоциации несовершеннолетних узников фашистских концлагерей Владимир Семочкин выразил уверенность, что и в дальнейшем, члены ассоциации будут встречаться с молодежью, передавать им историческую правду о войне.

Учащиеся школ и гимназий Ленинского района подготовили для присутствующих поэтические и музыкальные подарки.

 
Теги: Брест
 
 
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